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Pane de 2023 nos EUA: o que aconteceu na última suspensão de decolagens

Falha no sistema de avisos aos pilotos paralisou partidas em janeiro de 2023 e deixou mais de 1.300 voos cancelados

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A última vez que todas as decolagens tinham sido suspensas foi em 2023 Josue Isai Ramos Figueroa/Unsplash

A última vez que os Estados Unidos haviam suspendido as decolagens em todo o país foi em 11 de janeiro de 2023. Naquele dia, uma falha no sistema de avisos aeronáuticos fez a Administração Federal de Aviação (FAA) ordenar que os aviões permanecessem em solo. A pane provocou mais de 1.300 cancelamentos e cerca de 10 mil atrasos.

O que falhou em 2023?

O sistema NOTAM, sigla em inglês para Notice to Air Missions, distribui avisos sobre condições que podem afetar um voo, como pistas fechadas e restrições no espaço aéreo. As tripulações consultam essas informações antes de partir.

Uma análise preliminar da FAA apontou que arquivos foram apagados por engano enquanto prestadores de serviço tentavam corrigir a sincronização entre a base de dados principal e a de reserva. A suspensão das decolagens durou menos de duas horas. Veja o comunicado da FAA sobre a pane de 2023.

Por que os EUA voltaram a suspender as partidas?

Nesta sexta-feira (13), a FAA voltou a adotar uma suspensão nacional depois que uma falha de comunicação afetou os centros de controle de tráfego aéreo em rota. O episódio de 2023 havia sido a primeira paralisação nacional desse tipo desde os ataques de 11 de setembro de 2001. Entenda a medida desta sexta-feira.

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