Pane aérea nos EUA ocorreu por causa de troca de cabos, diz secretário

Rede de telecomunicações passava por modernização com a instalação de fibra óptica. Autoridade de aviação prevê normalizar as operações até domingo (15)

A falha que suspendeu as decolagens em todo o território dos Estados Unidos ocorreu durante a troca de cabos da rede de telecomunicações do controle aéreo, afirmou o secretário de Transportes, Sean Duffy, neste sábado (14). Segundo ele, os cabos antigos estavam sendo substituídos por fibra óptica. O governo ainda investiga o que provocou a interrupção.

“Agora, temos de determinar se foi um caso de incompetência, se foi um erro de usuário ou se foi uma falha do roteador. Nós ainda não conseguimos determinar o que causou essa falha”, disse Duffy.

Questionado sobre a possibilidade de um ataque cibernético, o secretário afirmou que os sistemas voltaram a funcionar depois que a equipe isolou o trabalho de modernização. “Não acreditamos nisso. Assim que nós isolamos o trabalho e vimos a localização remota, todos os nossos sistemas voltaram a trabalhar online. Então, nós não acreditamos em um ataque cibernético”, afirmou.

Na sexta-feira (13), Duffy havia dito que roteadores e outros equipamentos ficaram sobrecarregados e passaram a apresentar inconsistências nos dados. A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) suspendeu as partidas em todo o país por segurança. A restrição durou cerca de quatro horas. As aeronaves que já estavam no ar puderam pousar.

Chefe da FAA pede desculpas pela paralisação

O chefe da FAA, Bryan Bedford, pediu desculpas aos passageiros e afirmou que a suspensão das decolagens foi uma medida de precaução. A previsão é que as operações estejam totalmente normalizadas até domingo (15).

“Primeiramente, queria me desculpar. Peço desculpas sinceras ao público da aviação americana. Dezenas de milhares de americanos tiveram suas viagens interrompidas ontem”, disse Bedford.

“Quero que vocês compreendam que fizemos isso com uma grande quantidade de precaução. Tivemos controladores que trabalharam durante a noite ajudando com a recuperação, técnicos de manutenção, nossos parceiros aéreos, nossos parceiros do aeroporto, todos vieram juntos para tentar mitigar isso o mais rápido possível”, afirmou.

No Brasil, os voos para os Estados Unidos começaram a ser retomados neste sábado. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informou que as operações foram normalizadas após nove cancelamentos ligados à paralisação.