Papa lamenta ‘sofrimento de quem se vê obrigado a abandonar sua pátria’

Em missa nos Andes peruanos, Leão XIV falou sobre a pobreza que leva moradores a deixar comunidades rurais e alertou para a baixa natalidade nos povoados

O papa Leão XIV manifestou neste sábado (14) preocupação com as comunidades rurais dos Andes peruanos, onde a pobreza leva moradores a buscar oportunidades nas cidades do litoral. O pontífice celebrou uma missa ao ar livre para milhares de fiéis em Santa Cruz de Succhabamba, no norte do Peru.

“Pensemos (…) nestes lugares, no sofrimento de quem se vê obrigado a abandonar sua pátria para buscar um futuro melhor (…) nas grandes cidades da costa”, disse Leão XIV. O papa também chamou a atenção para a “baixa natalidade, que esvazia os povoados”, e para a distribuição desigual da riqueza gerada pelos recursos naturais.

Santa Cruz de Succhabamba tem cerca de 5 mil habitantes e fica na região de Cajamarca, a que mais perdeu moradores para a migração interna no Peru. Segundo o censo de 2025, cerca de 729 mil pessoas nascidas na região vivem em outras partes do país. Cajamarca também tem a maior taxa de pobreza do Peru, de 41%, segundo dados do governo.

Papa retorna a povoado que visitava como bispo

Antes da missa, Leão XIV rezou diante da imagem do Senhor do Costado, padroeiro do povoado. Quando era bispo de Chiclayo, Robert Prevost costumava visitar Santa Cruz de Succhabamba durante a festa do padroeiro, em setembro. A última visita havia sido em 2022, quando prometeu voltar.

Na celebração, o papa afirmou que as tradições religiosas populares oferecem “um antídoto saudável contra a superficialidade e o consumismo, hoje tão difundidos”.

Leão XIV tem nacionalidade peruana e viveu no país por quase duas décadas. O Peru é a última etapa da viagem de 12 dias do pontífice, que também passou pelo Uruguai e pela Argentina.

*Com informações da AFP