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Papa Leão XIV deixa hospital em Roma

Pontífice retorna ao Vaticano cinco dias após ter sido submetido a uma cirurgia no pulmão

AFP

Primeira imagem do Papa Leão XIV depois da cirurgia
Papa Leão XIV saiu do centro médico sob aplausos e vivas dos fiéis reunidos na entrada do hospital Divulgação / Vaticano

O papa Leão XIV deixou, neste sábado (17), o hospital Gemelli, em Roma, para retornar ao Vaticano, cinco dias após ter sido submetido a uma cirurgia de câncer de pulmão, constataram jornalistas da AFP.

O pontífice, de 71 anos e líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, saiu do centro médico sob aplausos e vivas dos fiéis reunidos na entrada do hospital.

*Em atualização

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