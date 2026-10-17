Papa Leão XIV deixa hospital em Roma
O papa Leão XIV deixou, neste sábado (17), o hospital Gemelli, em Roma, para retornar ao Vaticano, cinco dias após ter sido submetido a uma cirurgia de câncer de pulmão, constataram jornalistas da AFP.
O pontífice, de 71 anos e líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, saiu do centro médico sob aplausos e vivas dos fiéis reunidos na entrada do hospital.
*Em atualização
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