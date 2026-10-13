Papa Leão XIV passa por cirurgia para retirada de nódulo no pulmão

Procedimento foi realizado nesta terça-feira (13), no hospital Gemelli, em Roma, e concluído com sucesso, segundo o Vaticano

Papa Leão XIV acena da janela do carro ao deixar o Vaticano, antes de ser internado no Hospital Universitário Gemelli, em Roma

A cirurgia do papa Leão XIV para a retirada de um nódulo no pulmão foi concluída com sucesso nesta terça-feira (13), informou o Vaticano. O procedimento foi realizado no hospital Gemelli, em Roma, na Itália.

Em comunicado divulgado pelo Telegram, o serviço de imprensa do Vaticano afirmou que a operação ocorreu dentro do tempo previsto e conforme o planejamento médico.

“ O procedimento foi concluído com sucesso, dentro do tempo esperado e da maneira planejada, e o Santo Padre retornou ao seu quarto”, informou o Vaticano.

O papa Leão XIV chegou ao Hospital Gemelli, o maior de Roma, por volta das 13h10 (8h10 de Brasília). O pontífice, de 71 anos, cumprimentou os fiéis que estavam no Vaticano pela janela do veículo em que foi levado à unidade de saúde, onde tradicionalmente os papas são atendidos.

No domingo (11), o papa anunciou que a operação estava programada “para os próximos dias”. A Santa Sé confirmou posteriormente que ele seria hospitalizado nesta terça-feira.

Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, os médicos estimam que a recuperação durará aproximadamente uma semana, o que permitiria a Leão XIV partir para sua viagem à América Latina em 6 de novembro, conforme previsto.

A viagem de 11 dias incluirá passagem pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Peru, um país muito querido pelo papa, que trabalhou ali como missionário durante duas décadas. Ele chegou a obter a cidadania peruana.

O que é um nódulo pulmonar?

Um nódulo pulmonar é uma pequena massa de tecido no pulmão. Em geral, os nódulos são benignos, ou seja, não cancerígenos. No entanto, uma pequena porcentagem pode corresponder a um estágio inicial de câncer de pulmão.

A maioria dos nódulos pequenos não provoca sintomas e só é descoberta durante exames realizados por outros problemas de saúde.

Os nódulos maiores podem causar dificuldade para respirar, dor no peito ou tosse persistente, às vezes com sangue.

A cirurgia geralmente é realizada sob anestesia geral, e o paciente é intubado para garantir sua respiração.

Hospital dos papas

A cirurgia de Leão XIV será realizada no Hospital Gemelli, onde os papas geralmente recebem atendimento médico. O antecessor, o papa Francisco, passou várias semanas em tratamento ali antes de sua morte, em abril de 2025.

João Paulo II, que esteve à frente da Igreja de 1978 até sua morte, em 2005, foi atendido nove vezes no Gemelli, onde passou um total de 153 dias. Ele costumava brincar que o hospital era como o “Vaticano número três”, depois da residência de verão de Castel Gandolfo.

O Vaticano acabou adaptando um apartamento no último andar do complexo hospitalar, ao qual se chega por um longo corredor vigiado pela polícia italiana e pela gendarmaria vaticana.

Além do quarto do pontífice, a suíte inclui, segundo as informações disponíveis, uma sala de reuniões para a equipe médica, uma cozinha, um banheiro e áreas de descanso. Há também uma pequena capela.

*Com informações da AFP