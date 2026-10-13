Papa Leão XIV passa por cirurgia para retirada de nódulo no pulmão
A cirurgia do papa Leão XIV para a retirada de um nódulo no pulmão foi concluída com sucesso nesta terça-feira (13), informou o Vaticano. O procedimento foi realizado no hospital Gemelli, em Roma, na Itália.
Em comunicado divulgado pelo Telegram, o serviço de imprensa do Vaticano afirmou que a operação ocorreu dentro do tempo previsto e conforme o planejamento médico.
“ O procedimento foi concluído com sucesso, dentro do tempo esperado e da maneira planejada, e o Santo Padre retornou ao seu quarto”, informou o Vaticano.
O papa Leão XIV chegou ao Hospital Gemelli, o maior de Roma, por volta das 13h10 (8h10 de Brasília). O pontífice, de 71 anos, cumprimentou os fiéis que estavam no Vaticano pela janela do veículo em que foi levado à unidade de saúde, onde tradicionalmente os papas são atendidos.
No domingo (11), o papa anunciou que a operação estava programada “para os próximos dias”. A Santa Sé confirmou posteriormente que ele seria hospitalizado nesta terça-feira.
Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, os médicos estimam que a recuperação durará aproximadamente uma semana, o que permitiria a Leão XIV partir para sua viagem à América Latina em 6 de novembro, conforme previsto.
A viagem de 11 dias incluirá passagem pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Peru, um país muito querido pelo papa, que trabalhou ali como missionário durante duas décadas. Ele chegou a obter a cidadania peruana.
O que é um nódulo pulmonar?
Um nódulo pulmonar é uma pequena massa de tecido no pulmão. Em geral, os nódulos são benignos, ou seja, não cancerígenos. No entanto, uma pequena porcentagem pode corresponder a um estágio inicial de câncer de pulmão.
A maioria dos nódulos pequenos não provoca sintomas e só é descoberta durante exames realizados por outros problemas de saúde.
Os nódulos maiores podem causar dificuldade para respirar, dor no peito ou tosse persistente, às vezes com sangue.
A cirurgia geralmente é realizada sob anestesia geral, e o paciente é intubado para garantir sua respiração.
Hospital dos papas
A cirurgia de Leão XIV será realizada no Hospital Gemelli, onde os papas geralmente recebem atendimento médico. O antecessor, o papa Francisco, passou várias semanas em tratamento ali antes de sua morte, em abril de 2025.
João Paulo II, que esteve à frente da Igreja de 1978 até sua morte, em 2005, foi atendido nove vezes no Gemelli, onde passou um total de 153 dias. Ele costumava brincar que o hospital era como o “Vaticano número três”, depois da residência de verão de Castel Gandolfo.
O Vaticano acabou adaptando um apartamento no último andar do complexo hospitalar, ao qual se chega por um longo corredor vigiado pela polícia italiana e pela gendarmaria vaticana.
Além do quarto do pontífice, a suíte inclui, segundo as informações disponíveis, uma sala de reuniões para a equipe médica, uma cozinha, um banheiro e áreas de descanso. Há também uma pequena capela.
*Com informações da AFP
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