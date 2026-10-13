Papa Leão XIV será operado nesta terça-feira para retirada de nódulo do pulmão

Pontífice, de 71 anos, chegou a um hospital de Roma pouco depois das 8h10 da manhã (horário de Brasília)

Papa Leão XIV acena da janela do carro ao deixar o Vaticano, antes de ser internado no Hospital Universitário Gemelli, em Roma

O papa Leão XIV chegou nesta terça-feira (13) ao Hospital Gemelli, o maior de Roma, onde será operado durante a tarde para a retirada de um nódulo do pulmão, anunciou o Vaticano.

O pontífice, de 71 anos, cumprimentou os fiéis que estavam no Vaticano pela janela do veículo em que foi levado ao hospital Gemelli, onde tradicionalmente os papas são atendidos.

Ele chegou ao centro médico pouco depois, às 13h10 (8h10 de Brasília).

No domingo (11), o papa anunciou que a operação estava programada “para os próximos dias”. A Santa Sé confirmou posteriormente que ele seria hospitalizado nesta terça-feira.

Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, os médicos estimam que a recuperação durará aproximadamente uma semana, o que permitiria a Leão XIV partir para sua viagem à América Latina em 6 de novembro, conforme previsto.

A viagem de 11 dias incluirá passagem pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Peru, um país muito querido pelo papa, que trabalhou ali como missionário durante duas décadas. Ele chegou a obter a cidadania peruana.

O que é um nódulo pulmonar?

Um nódulo pulmonar é uma pequena massa de tecido no pulmão. Em geral, os nódulos são benignos, ou seja, não cancerígenos. No entanto, uma pequena porcentagem pode corresponder a um estágio inicial de câncer de pulmão.

A maioria dos nódulos pequenos não provoca sintomas e só é descoberta durante exames realizados por outros problemas de saúde.

Os nódulos maiores podem causar dificuldade para respirar, dor no peito ou tosse persistente, às vezes com sangue.

A cirurgia geralmente é realizada sob anestesia geral, e o paciente é intubado para garantir sua respiração.

Hospital dos papas

A cirurgia de Leão XIV será realizada no Hospital Gemelli, onde os papas geralmente recebem atendimento médico. O antecessor, o papa Francisco, passou várias semanas em tratamento ali antes de sua morte, em abril de 2025.

João Paulo II, que esteve à frente da Igreja de 1978 até sua morte, em 2005, foi atendido nove vezes no Gemelli, onde passou um total de 153 dias. Ele costumava brincar que o hospital era como o “Vaticano número três”, depois da residência de verão de Castel Gandolfo.

O Vaticano acabou adaptando um apartamento no último andar do complexo hospitalar, ao qual se chega por um longo corredor vigiado pela polícia italiana e pela gendarmaria vaticana.

Além do quarto do pontífice, a suíte inclui, segundo as informações disponíveis, uma sala de reuniões para a equipe médica, uma cozinha, um banheiro e áreas de descanso. Há também uma pequena capela.

*Com informações da AFP