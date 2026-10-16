Papa Leão XIV tem ‘melhora constante’ após cirurgia para retirar tumor, diz Vaticano

Segundo a nota da Santa Sé, o pontífice, de 71 anos, voltou a cumprir as atividades cotidianas normais com 'total autonomia'

Primeira imagem do Papa Leão XIV depois da cirurgia

Os exames médicos do papa Leão XIV, de 71 anos, mostram uma “melhora constante” de seu estado de saúde três dias após uma cirurgia para retirar um tumor cancerígeno do pulmão, afirmou o Vaticano nesta sexta-feira (16).

“Nesta manhã, o Santo Padre foi submetido a exames de sangue e a uma radiografia de tórax, que confirmaram uma melhora constante de seu estado geral” Comunicado do Vaticano

O pontífice cumpre “suas atividades cotidianas normais com total autonomia”, acrescenta a nota.