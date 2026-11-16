Pontífice, 71, percorreu por 12 dias o Uruguai, a Argentina e o Peru, com uma agenda cheia, que muitos duvidavam que ele conseguiria cumprir um mês após ser submetido a uma cirurgia de câncer

O papa Leão XIV retornou a Roma nesta segunda-feira (16), após celebrar uma grande missa em Lima, que marcou a sua despedida de uma visita emotiva à América do Sul, na qual a justiça social ganhou destaque como prioridade do seu pontificado. O pontífice, 71, percorreu por 12 dias o Uruguai, a Argentina e o Peru, com uma agenda cheia, que muitos duvidavam que ele conseguiria cumprir um mês após ser submetido a uma cirurgia de câncer.

“Minha viagem termina, mas o tempo da missão continua”, disse Robert Prevost em sua homilia em Lima, capital peruana de 10 milhões de habitantes, sob um forte calor. Leão XIV chegou ao Peru na última quarta-feira e foi recebido por cerca de 3 milhões de fiéis nas ruas de Lima, um terço da população da capital.

Durante sua visita à América do Sul, o líder do 1,4 bilhão de católicos do mundo fez discursos contundentes, pressionou líderes políticos e falou em defesa dos pobres, dos idosos e das pessoas com deficiência. No Uruguai, país mais desenvolvido da região, o pontífice se aventurou no bairro mais perigoso de Montevidéu para chamar a atenção para as mortes de crianças vítimas da violência do narcotráfico, e condenou a violência contra as mulheres.

Na Argentina, o papa atraiu um total de 6 milhões de pessoas às missas. As cerimônias em Buenos Aires e Luján, com mais de 2,5 milhões de fiéis cada, se tornaram as maiores de seu pontificado até o momento.

Para o papa, o momento mais emocionante da viagem foi sua volta ao Peru e às áreas onde atuou como bispo Robert Francis Prevost. “Volto à minha pátria”, declarou, em seu primeiro discurso. Do deserto abrasador aos Andes, multidões repetiram em coro “O papa é peruano”, e velhos amigos lhe deram as boas-vindas em casa.

Assim como na Argentina, o sumo pontífice se reuniu com vítimas de abusos cometidos por membros do clero, entre elas algumas vinculadas à dissolvida sociedade católica Sodalitium Christianae Vitae. E pediu respostas com “reparação”. A parte fisicamente mais exigente da viagem o levou em um mesmo dia do deserto de Chiclayo à altitude de Cusco, coração do Império Inca, e depois para a quente e úmida bacia amazônica.

Em Pucallpa, Leão XIV disse que a destruição do meio ambiente ameaçava tanto a floresta tropical quanto as pessoas que dela dependem, e denunciou o abandono inaceitável que muitas comunidades indígenas sofrem. “O grito da terra e o grito dos pobres se erguem conjuntamente”, disse. “O sangue destes irmãos clama a Deus e pede justiça aos homens”, acrescentou.

O diagnóstico de câncer recebido pelo papa menos de 18 meses após iniciar seu pontificado sacudiu a Igreja Católica. Como se respondesse aos céticos, Leão XIV disse que nem a velhice, nem os problemas de saúde podiam frear seu ímpeto religioso.