Papa saúda multidão no Vaticano pela primeira vez desde cirurgia de câncer

O papa, de 71 anos, foi operado na terça-feira no hospital Gemelli, em Roma, onde parte de seu pulmão direito foi removida, e recebeu alta no sábado

Pessoas ouvem o Papa Leão XIV na Praça de São Pedro durante a oração do Angelus, um dia após seu retorno ao Vaticano depois de uma cirurgia para retirar um tumor canceroso no pulmão direito, em 18 de outubro de 2026

O papa Leão XIV saudou, sorrindo, milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, no Vaticano, neste domingo (18), e afirmou que retomará o trabalho “progressivamente” após sua cirurgia para a remoção de um câncer de pulmão.

O papa, de 71 anos, foi operado na terça-feira no hospital Gemelli, em Roma, onde parte de seu pulmão direito foi removida, e recebeu alta no sábado.

“Gostaria de agradecer a todas as pessoas que rezaram por mim nestes dias”, disse o líder de 1,4 bilhão de católicos diante da multidão.

“Após superar esta fase delicada, como sabem, agora retomarei progressivamente as minhas atividades”, afirmou o papa, que apresentava um bom aspecto e falava normalmente.

Quando ele apareceu na janela do Palácio Apostólico para a tradicional oração do Angelus, gritos de “Viva il papa!” (Viva o papa!) ecoaram por toda a praça.

Christopher Butler, um pároco de 68 anos da cidade inglesa de Leeds, considerou que Leão XIV é “um grande pastor para a Igreja Católica”.

“Me preocupa que ele precise de um tempo para se recuperar completamente, mas é evidente que é um homem muito resistente e ansioso para voltar ao trabalho, dirigir a Igreja e ser um líder mundial”, observou o britânico.

Soledad Espinosa, uma equatoriana de 59 anos, disse estar contente ao saber que os médicos permitirão que o santo padre visite a América Latina no próximo mês.

“Todos torcemos pela sua recuperação e esperamos que ele tenha superado bem esta situação. Sabemos que ele está bem, e isso nos alegra”, afirmou.

A argentina Norma Grasso, de 76 anos, garantiu: “Estamos à espera dele”.

Após a cirurgia, surgiram dúvidas sobre se o pontífice poderia manter sua viagem, prevista para o período de 6 a 17 de novembro e que o levará ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, país onde Leão XIV passou duas décadas como missionário.

No entanto, seu cirurgião, Stefano Margaritora, declarou ao veículo Vatican News que “não há motivos clínicos pelos quais a viagem não possa ser realizada”.

‘Condições satisfatórias’

Segundo o médico, Leão XIV encontra-se em “condições absolutamente satisfatórias” e estimou que ele precisará de mais dez dias para se recuperar completamente.

O cirurgião explicou ao Vatican News que o tumor foi descoberto por acaso, durante uma radiografia abdominal de rotina, na qual foi detectada uma “pequena mancha” na base do pulmão direito do papa.

Embora tenha afirmado que se tratou de uma operação “de rotina”, elogiou o empenho do santo padre em sua recuperação. “Ele se dedicou de corpo e alma”, afirmou, assim como “os pacientes mais motivados”.

Os resultados dos exames para determinar se o câncer se espalhou ainda são aguardados.

O papa retomou parte de suas atividades e, na sexta-feira, manteve uma conversa telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin, na qual pediu uma trégua humanitária em Oleshki, uma cidade no sul da Ucrânia encurralada entre os dois exércitos beligerantes, segundo informou o Vaticano.

Os médicos indicaram que a recuperação de Leão XIV avançava com normalidade, embora aguardem a realização de outros exames para verificar se o câncer pode ter se espalhado e qual tratamento deve ser adotado.