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Paraguai devolve parte dos depósitos a mais de 90% de clientes do Ueno Bank

Desde quinta-feira (5), cerca de 1,7 milhão de pessoas recuperaram um total de 340 milhões de dólares

AFP

Policiais fazem a guarda em uma agência do banco UENO, em Assunção, no dia 8 de novembro de 2026. O presidente do Paraguai, Santiago Peña — que sofreu um processo de impeachment —, é acusado de usar sua influência como presidente para direcionar milhões em depósitos governamentais ao banco Ueno, bem como de ocultar ou minimizar as dificuldades financeiras da instituição, apesar de ter sido alertado sobre empréstimos questionáveis ​​e problemas de solvência. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP)
Em meio a protestos e a um clima de tensão social, o governo acelerou a devolução dos depósitos Rodrigo BUENDIA / AFP

O Banco Central do Paraguai anunciou que 93% dos clientes do Ueno Bank com direito a uma garantia estatal já receberam pelo menos parte de suas economias, uma semana após o colapso do banco digital que provocou a destituição do presidente Santiago Peña.

O Banco Central interveio no Ueno Bank em 3 de novembro por problemas de solvência, congelando os depósitos de centenas de milhares de paraguaios. Peña foi destituído três dias depois, em um processo de impeachment, e ficou em prisão preventiva. Seu vice-presidente, Pedro Alliana, assumiu o governo.

Em meio a protestos e a um clima de tensão social, o governo acelerou a devolução dos depósitos por meio do fundo de garantias. Desde quinta-feira (5), cerca de 1,7 milhão de pessoas recuperaram um total de 340 milhões de dólares (R$ 1,9 bilhão), segundo dados divulgados na noite de segunda-feira pelo Banco Central do Paraguai (BCP).

“Com isso, já alcançamos 93,1% do total de pessoas que temos registradas com contas a pagar e que têm a garantia do Fundo de Garantia de Depósitos”, explicou José Maciel, diretor do fundo de garantias, em uma coletiva de imprensa.

“Ontem à noite, finalmente, me transferiram o dinheiro que faltava”, disse à AFP nesta terça-feira Rosario, uma funcionária de 45 anos que preferiu não informar seu sobrenome.

O banco digital Ueno Bank, constituído como tal em 2023, afirmava ter “três milhões de clientes em todo o país”, o equivalente a quase metade da população do Paraguai.

A assessoria de imprensa do BCP informou à AFP que, até o momento, identificou “1.867.000 clientes” com direito a acessar o fundo de garantias e “aos quais está sendo pago o adiantamento”.

A autoridade monetária não informou quantos clientes não têm direito a esse fundo.

No entanto, o número de afetados pela quebra do Ueno vai além dos clientes diretos: o banco tinha mais de 800 milhões de dólares (R$ 4,47 bilhões) em recursos públicos, cuja restituição ainda é incerta.

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