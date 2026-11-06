Peña faz carta de despedida após sofrer impeachment no Paraguai: ‘Gratidão’

Senado ignorou o pedido de renúncia do ex-mandatário e aprovou o impechment nesta sexta-feira; Ministério Público do Paraguai pediu a prisão preventiva do ex-líder.

O presidente paraguaio, Santiago Peña, fala durante um encontro com seu homólogo chileno, Gabriel Boric (fora do enquadramento), no Palácio Presidencial de La Moneda, em Santiago, no dia 7 de novembro de 2023. Peña chegou ao Chile em visita oficial. (Foto de Javier TORRES / AFP)

O agora ex-presidente dos Paraguai, Santiago Peña, se pronunciou após o Senado aprovar o impeachment. Em uma publicação nas redes sociais, ele disse que seu pedido de renúncia tinha sido feito para “evitar mais danos ao país e contribuir para devolver a tranquilidade ao Paraguai”.

“Não quero que a minha presença seja motivo de maior divisão ou instabilidade. Minha responsabilidade é colocar o país acima do me destino pessoal. Hoje nos uninos como paraguaios para reconstruir a institucionalidade e recuperar a confiança”., disse o Seña em uma publicação de despedidas.

O ex-mandatário não compareceu à audiêcia de seu impeachment, apenas mandou os seus advogados.

“Me despeço com gratidão, sem desconhecer a angústia de quem hoje espera respostas. É o momento de unir esforço para reconstruir a institucionadidade e atender, com feito e responsabilidades, a quem está afetado”, disse.

Após a aprovação do impeachment, o Ministério Público do Paraguai pediu a prisão preventiva do ex-líder.

Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal.



Hoy nos toca unirnos como… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

Impeachment aprovado

O Senado do Paraguai votou e aprovou, por unanimidade – com 44 votos a favor – o impeachment do presidente do país, Santiago Peña. Decisão acontece após o líder paraguaio, eleito em 2023, anunciar que renunciou ao cargo de presidente do Paraguai após o escândalo envolvendo Ueno Bank, instituição ligada a antigos sócios do chefe de Estado. Mas o Congresso ignorou o pedido e manteve o processo de impeachment.

Se a renúncia tivesse sido aceita, Peña poderia assumir o cargo de senador vitalício, participando dos debates sem votar e com imunidade parlamentar. Caso seja impeachmado, o presidente paraguaio pode ser alvo de processos judiciais.

Quem assume a Presidência?

Com a saída de Seña, a chefia do Poder Executivo passa imediatamente para o vice-presidente da República, Pedro Alliana, que deve ser empossado em breve para completar o restante do mandato constitucional.

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, nascido em 19 de fevereiro de 1974 na cidade de Pilar, departamento de Ñeembucú, construiu sua trajetória pública como um dos principais articuladores do governista Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana — ANR) nas últimas duas décadas.

Nas eleições gerais de 30 de abril de 2023, a dupla venceu o pleito com 42,74% dos votos válidos.