Pentágono fecha andares após suspeita de ‘material perigoso’ no ar

Porta-voz do Departamento de Defesa informou que incidente foi provocado por uma falha na qualidade do ar

O Pentágono foi fechado parcialmente, na manhã desta quinta-feira (11), após os sistemas de segurança detectarem um problema na qualidade do ar, de acordo com a CNN Internacional. A suspeita da presença de “materiais perigosos” mobilizou equipes de emergência.

A emissora norte-americana informou que o porta-voz do Departamento de Defesa, Sean Parnell, confirmou o fechamento e relatou que os sensores internos apontaram uma falha que exigiu “medidas de precaução até que a gravidade seja determinada”. Por conta disso, foi emitida uma ordem de confinamento para as áreas afetadas.

“O Departamento está executando os protocolos padrão. Equipes de resposta já estão no local para dar suporte aos funcionários”, afirmou Parnell.

Máscaras de gás

Fontes ouvidas pela CNN Internacional relataram que o fechamento atinge especificamente os andares de dois a cinco, entre os corredores quatro e sete do edifício. Agentes de segurança foram vistos circulando pelos corredores usando máscaras de gás e equipamentos de proteção química.

A operação conta com a Unidade de Materiais Perigosos (HazMat) da Agência de Proteção da Força do Pentágono e o apoio do Corpo de Bombeiros do Condado de Arlington.

A emissora também informou que um comunicado interno foi enviado aos funcionários do Pentágono. Nele, a equipe de segurança afirmou que testes adicionais estão sendo realizados para identificar o que disparou o alerta. A previsão é que as análises demorem entre uma e duas horas.

Até a última atualização desta matéria, não havia registro de feridos.