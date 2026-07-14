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Petroleiro é atingido por míssil enquanto navegava na costa de Omã, em Ormuz

Informação foi dada pelo Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês), sem que haja, até o momento, mais detalhes sobre o ocorrido

Europa Press

Estreito de Ormuz
Foto de arquivo mostra ataque no Estreito de Ormuz AFP PHOTO / HO / SEPAHNEWS

Um petroleiro foi atingido nesta terça-feira, 14, por um míssil enquanto navegava no Estreito de Ormuz, na costa de Omã, conforme informou o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês), sem que haja, até o momento, mais detalhes sobre o ocorrido.

“O UKMTO recebeu um relato sobre um incidente a treze milhas náuticas (cerca de 24 quilômetros) a sudeste de Limá, em Omã”, informou em uma mensagem nas redes sociais, na qual destacou que o petroleiro teria sido atingido “ao passar pela rota sul”.

“As autoridades estão investigando”, afirmou, antes de recomendar aos navios presentes na área que “naveguem com cautela” e “informem sobre qualquer atividade suspeita”, após os recentes confrontos entre os Estados Unidos e o Irã, apesar do cessar-fogo de abril e do memorando de entendimento de junho.

*via Estadão Conteúdo

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