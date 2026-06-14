Petróleo cai após anúncio de acordo entre EUA e Irã

Mercado reagiu positivamente à perspectiva de redução das tensões no Oriente Médio; barris de referência registraram quedas superiores a 4%

Os preços do petróleo recuaram mais de 4% no início das negociações após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que foi concluído um acordo com o Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio.

Por volta das 20h30 de domingo, o barril do petróleo Brent, referência internacional, caía 4%, sendo negociado a US$ 83,84. Já o WTI, principal referência do mercado americano, registrava queda de 4,51%, para US$ 81,05. Na abertura das negociações, a desvalorização do WTI chegou a se aproximar de 5%.

A reação do mercado ocorreu após Trump anunciar um acordo que prevê o fim das hostilidades e a reabertura do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte mundial de petróleo.

Nas últimas semanas, os preços da commodity vinham sendo pressionados pelo receio de uma escalada do conflito e de possíveis impactos sobre o abastecimento global. Com a perspectiva de redução das tensões, investidores passaram a apostar em menor risco para o fluxo de petróleo na região.

O acordo recebeu apoio de lideranças internacionais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, classificou o entendimento como um “passo crucial” para a paz no Oriente Médio. Reino Unido, França, Alemanha e Itália também saudaram o anúncio e sinalizaram a possibilidade de aliviar parte das sanções contra o Irã caso o país adote medidas verificáveis relacionadas ao seu programa nuclear.