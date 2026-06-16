Petróleo russo deve voltar a ser sancionado ‘em breve’, diz Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou nesta terça-feira (16) que os EUA em breve poderão reimpor sanções contra o petróleo russo. A fala aconteceu durante a cúpula do G7, que acontece na França, onde os líderes buscam aumentar a pressão sobre Moscou devido à invasão da Ucrânia.

“Em breve poderemos fazer isso, pois o petróleo já está fluindo” pelo Estreito de Ormuz após o acordo com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio, disse Trump. A administração norte-americana havia flexibilizado temporariamente parte das sanções ao petróleo russo ao permitir determinadas transações envolvendo cargas que já estavam em trânsito marítimo, o que preocupou aliados europeus à época.

A medida foi justificada pela necessidade de evitar choques de oferta e oscilações bruscas nos preços globais da energia em um momento de instabilidade no Oriente Médio, marcado por tensões envolvendo o Irã e riscos à navegação no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de exportação de petróleo do mundo. Inicialmente válida até 16 de maio, a autorização acabou sendo prorrogada até 17 de junho, mantendo uma exceção limitada às restrições impostas à Rússia desde o início da guerra na Ucrânia.

*Com informações da AFP