Polícia de Nova York diz que prendeu suspeito de ataque a tiros na Times Square

O episódio se deu após o fim de desfile em homenagem ao time de basquete New York Knicks; Ninguém ficou ferido

Ataque a tiros na Times Square causou correria em um dos principais pontos turísticos dos Estados Unidos

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira (18) que prendeu uma pessoa após vários tiros serem disparados na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo a corporação, uma arma foi apreendida com o suspeito menor de 18 anos. Ninguém ficou ferido. As informações são da emissora norte-americana CBS.

Imagens captadas por webcam da EarthCam mostraram duas pessoas vestidas de preto aparentemente sacarem armas e abrirem fogo em um cruzamento. A polícia apura se o ataque foi aleatório ou direcionado, bem como continua a procura de outros envolvidos.

O episódio se deu por volta das 17h (horário de Brasília) depois do desfile em homenagem ao time New York Knicks pela conquista do primeiro título na NBA em 53 anos. O ataque causou correria no cruzamento de um dos principais pontos turísticos dos Estados Unidos.

Em razão do desfile do New York Knicks, segundo autoridades, 10 mil policiais estavam mobilizados para garantir a segurança do evento. A agência de notícias Associated Press noticiou que o fogo foi aberto a poucos metros de uma viatura.