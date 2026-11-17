Funcionários do canal de televisão turco Sözcü TV reagem na sede da emissora em Istambul, em 17 de novembro de 2026, após uma operação policial.

A polícia turca fez uma operação de busca nesta terça-feira (17) na sede da emissora de oposição Sözcü TV em Istambul, prendeu vários executivos e nomeou um administrador, na segunda operação do tipo contra veículos de imprensa em um mês.

“A polícia está efetuando uma operação de busca no prédio da Sözcü por ordem judicial. A polícia isolou o edifício”, informou o grupo no X em uma mensagem publicada pouco antes das 5h00 locais.

“Um administrador judicial foi nomeado para a Sözcü (…) Aconteceram detenções”, acrescenta a nota.

Entre as pessoas detidas estão Funda Tuncer Sıdalı, presidente do conselho de administração, e o ex-diretor-geral Asım Akgül, informou a imprensa turca.

O canal também informou que a polícia revistou a sede da Sözcü TV e os escritórios das atividades online do grupo de mídia e nomeou um administrador para ambas, mas não para o jornal.

Os telejornais matinais foram substituídos por um programa musical.

Ersan Barkın, advogado do grupo Sözcü, declarou à KRT TV que a operação policial se baseava em um caso de 2016 que o Supremo Tribunal, a principal instância judicial da Turquia, havia arquivado por não constatar “nem intenção, nem crime”.

Organizações de defesa de direitos e personalidades de todo o espectro político denunciaram uma nova tentativa de silenciar qualquer voz considerada crítica ao governo.

A operação aconteceu um mês após uma batida policial contra o canal de notícias de oposição mais assistido do país, Halk TV, onde as autoridades interromperam as transmissões e nomearam um administrador.

À medida que o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan aumenta a pressão sobre seus adversários, jornalistas e veículos de imprensa de oposição enfrentam cada vez mais processos judiciais por supostos crimes que vão de difamação e injúria até corrupção e disseminação de notícias falsas.