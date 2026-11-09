Poluição em Nova Déli supera em 58 vezes o limite da OMS após festival de Diwali

Queima de fogos agravou a qualidade do ar na capital indiana, que enfrenta uma crise de poluição todos os anos com a chegada do inverno

A fumaça também comprometeu a visibilidade em diferentes regiões de Nova Déli. Um turista entrevistado pela agência Reuters relatou dificuldades para enxergar pontos turísticos da cidade logo após desembarcar no aeroporto.

A capital da Índia, Nova Déli, amanheceu nesta segunda-feira (9) coberta por uma espessa camada de fumaça, depois das celebrações do Diwali, tradicional festival hindu realizado no domingo (8). A queima de fogos de artifício agravou a poluição atmosférica na cidade, onde a concentração de partículas nocivas à saúde chegou a superar em mais de 58 vezes o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Mandir Marg, uma das áreas monitoradas da capital, a concentração de partículas finas PM2,5 atingiu 879 microgramas por metro cúbico durante a manhã, quase oito horas depois do período de maior intensidade dos fogos. Os dados foram divulgados pela plataforma de monitoramento IQAir, com base nas medições de uma estação do governo local.

As partículas PM2,5 são especialmente prejudiciais por seu tamanho reduzido, que permite sua penetração profunda no sistema respiratório. A exposição a esse tipo de poluente está associada a doenças respiratórias, cardiovasculares e ao desenvolvimento de câncer.

A fumaça também comprometeu a visibilidade em diferentes regiões de Nova Déli. Um turista entrevistado pela agência Reuters relatou dificuldades para enxergar pontos turísticos da cidade logo após desembarcar no aeroporto.

“Me senti sufocado ao chegar ao aeroporto. Mal dá para ver alguma coisa à minha frente. Esperava ter uma boa vista do Portão da Índia, mas não consigo ver nada daqui. O ar está péssimo. Deveria ser agradável de manhã, com ar fresco, mas há muita poluição”, afirmou.

Restrições foram ignoradas

A intensidade da poluição foi registrada apesar das medidas anunciadas pelas autoridades indianas para reduzir as emissões durante o Diwali. Em outubro, a Suprema Corte do país restringiu o uso de fogos convencionais e autorizou apenas os chamados “fogos de artifício verdes”, em condições específicas e durante intervalos de três horas no sábado e no domingo.

Esses artefatos são desenvolvidos para emitir menos poluentes do que os fogos tradicionais, mas ainda liberam partículas e outras substâncias nocivas na atmosfera. As restrições, entretanto, não foram respeitadas em diversas localidades, onde a utilização de fogos continuou de forma generalizada durante as comemorações.

A situação agravou um problema que já afeta regularmente a capital indiana e sua região metropolitana, onde vivem mais de 30 milhões de pessoas.

Crise durante inverno

Os meses de outubro e novembro costumam marcar o início do período mais crítico de poluição atmosférica em Nova Déli. A redução das temperaturas e a baixa velocidade dos ventos dificultam a dispersão dos poluentes, favorecendo a formação de uma camada persistente de fumaça sobre a cidade.

Além das emissões urbanas e dos fogos utilizados durante o Diwali, a capital recebe poluentes provenientes das queimadas de resíduos agrícolas nos estados vizinhos de Punjab e Haryana. A combinação dessas fontes com as condições meteorológicas pode manter a qualidade do ar em níveis perigosos durante vários dias consecutivos.

Os efeitos da poluição atmosférica representam um problema de saúde pública em toda a Índia. Um estudo publicado em 2024 na revista científica The Lancet Planetary Health estimou que 3,8 milhões de mortes registradas no país entre 2009 e 2019 estavam relacionadas à exposição ao ar poluído.