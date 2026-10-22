Prefeito de Nova York celebra fim da escala 6×1 no Brasil: ‘Passo histórico’

Em publicação nas redes sociais, Zohran Mamdani relembrou encontro com Lula e afirmou que os trabalhadores 'merecem tempo para viver, não apenas para trabalhar'

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, celebrou nessa quarta-feira (21) a aprovação das novas regras trabalhistas que preveem o fim da escala 6×1 e a redução gradual da jornada no Brasil. Em publicação nas redes sociais, o líder norte-americano disse que a mudança representa um “passo histórico” para os trabalhadores e citou o encontro que teve com o presidente Lula (PT) há um mês, na véspera da Assembleia-Geral da ONU.

“Há um mês, sentei-me com o presidente Lula para discutir como o governo pode servir aos pobres e trabalhadores. Semanas depois, o Brasil deu um passo histórico: uma semana de trabalho de 40 horas, pelo menos dois dias de folga e sem cortes salariais para mais de 30 milhões de trabalhadores” Prefeito de Nova York, Zohran Mamdani

Mamdani também parabenizou os trabalhadores brasileiros pela conquista ao relembrar a luta que os profissionais dos Estados Unidos travaram para conquistar o trabalho de cinco dias.

“Os trabalhadores lutaram por décadas para conquistar a semana de trabalho de cinco dias na América. Os trabalhadores brasileiros também lutaram por esta vitória. Parabenizo-os por esta conquista”, escreveu o prefeito.

One month ago, I sat down with President Lula to discuss how government serving poor and working people. Weeks later, Brazil took a historic step: a 40-hour workweek, at least two days off and no cuts to pay for more than 30 million workers.



Workers fought for decades to win the… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 21, 2026

Encontro com Lula

Logo no começo da mensagem, Mamdani citou o encontro que teve com Lula no dia 21 de setembro. Os líderes se reuniram na residência oficial do embaixador Sérgio França Danese, representante permanente do Brasil junto à ONU, em Nova York.

Na ocasião, Mamdani disse que conversou com Lula sobre como resolver os problemas sociais e contou que Nova York é uma cidade muito cara. “O custo de vida é um problema”, disse. “Nova York é a terceira cidade mais cara do mundo. Um em cada quatro nova-iorquinos estão na pobreza”, disse o prefeito.

Lula respondeu dizendo que Mamdani governa “a cidade mais famosa do mundo”. “[Ele] é um jovem de 34 anos que governa a cidade mais famosa no mundo. Aquela cidade que todo mundo quer conhecer. A primeira pergunta que fiz a ele foi se Nova York tem os problemas sociais que outros países tem”, disse o brasileiro.

“Como Mamdani é uma pessoa muito jovem, espero que ele esteja preparado para seguir como um soldado na luta para diminuir a pobreza”, disse Lula, pontuando que essa foi a primeira vez que se encontra com o prefeito da cidade, mesmo tendo visitado a cidade “dezenas e dezenas de vezes”.

Fim da escala 6×1

Tema da mensagem de Mamdani, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6×1 e a redução da jornada máxima semanal no Brasil foi promulgada pelo Congresso Nacional no último dia 16. Uma de suas principais bandeiras nestas eleições, Lula esteve presente na sessão.

Dois dias antes, no dia 14, o Senado havia aprovado o fim da escala 6×1. O texto recebeu 75 votos favoráveis e um contrário nos dois turnos de votação. Após a aprovação, a proposta seguiu para promulgação pelo Congresso.

Em seu discurso na sessão, Lula comparou as críticas ao fim da escala 6×1 à resistência enfrentada por outras conquistas históricas dos trabalhadores.

“Toda vez que a sociedade conquista alguma coisa, aparece uma turma de um segmento da sociedade que não concorda, dizendo que não vai dar certo. Foi assim em todas as lutas” Presidente Lula

O petista rebateu argumentos de que a redução da jornada poderia prejudicar as empresas. “Ninguém quer que a empresa quebre. Ninguém. Ninguém aqui deseja que uma empresa quebre. Mas também ninguém quer que um trabalhador morra por falta de descanso”, declarou.

Transição gradual

A escala 6×1 é o modelo em que o trabalhador exerce suas atividades durante seis dias consecutivos e tem um dia de descanso. Com a mudança, a proposta estabelece dois dias de repouso semanal remunerado, preferencialmente um deles aos domingos, e reduz o limite da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial.

A implementação das novas regras será gradual. Dois meses após a promulgação da emenda constitucional, a jornada máxima semanal será reduzida de 44 para 42 horas. Depois de mais um ano, o limite passará a ser de 40 horas semanais. A transição completa, portanto, está prevista para ocorrer em 14 meses após a promulgação.

O texto também estabelece o limite de oito horas de trabalho por dia e permite a compensação de horários, além da possibilidade de redução da jornada por meio de acordos ou convenções coletivas de trabalho.