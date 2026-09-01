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Presidente do Irã afirma que ameaças dos EUA prejudicam solução diplomática

Masoud Pezeshkian reafirmou disposição iraniana ao diálogo

AFP

Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian
Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian IRANIAN PRESIDENTIAL OFFICE / AFP

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou na terça-feira (1) que o retorno dos Estados Unidos a uma política de pressão e ameaças poderia comprometer os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

“A violação reiterada, por parte dos Estados Unidos, dos seus compromissos ao abrigo do Memorando de Entendimento de Islamabad demonstrou que… a ausência de garantias efetivas de aplicação e o regresso a uma política de pressão e ameaças podem comprometer o caminho da diplomacia”, afirmou Pezeshkian num discurso proferido na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, no Quirguistão.

Além disso, o oficial confirmou que Teerã retomaria imediatamente os compromissos para acabar com a guerra no Oriente Médio caso os Estados Unidos também o fizessem.

“Declaro explicitamente que, se os Estados Unidos retornarem a seus compromissos do protocolo do acordo [de paz preliminar], a República Islâmica do Irã adotará imediatamente medidas recíprocas. (…) Ao contrário dos EUA, o Irã tem um histórico brilhante de cumprir com seus tratados internacionais“, declarou.

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