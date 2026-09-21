Principais emissoras dos EUA suspendem cobertura da Casa Branca após veto de Trump
As principais redes de televisão americanas anunciaram nesta segunda-feira (21) a suspensão da cobertura compartilhada das atividades do presidente Donald Trump em apoio à CNN, banida da Casa Branca pelo republicano.
As emissoras CBS, ABC, NBC e Fox anunciaram que deixarão de se revezar na cobertura das atividades públicas de Trump, como faziam junto com a CNN.
Esse sistema de filmagem compartilhada é conhecido em inglês como “pool”. O veículo escalado registra as imagens e depois compartilha o material com os demais meios de comunicação.
Trump vetou na sexta-feira (18) a CNN, assim como a rede de televisão MS NOW e o site de notícias Politico, acusados pelo presidente de divulgar “notícias falsas”.
Os três veículos contestaram nesta segunda-feira na Justiça a proibição, que Trump já tentou impor no passado, sem sucesso, a diversos veículos de comunicação e jornalistas.
O veto de Trump provocou críticas de associações jornalísticas dentro e fora dos Estados Unidos. A liberdade de imprensa é protegida pela Primeira Emenda da Constituição americana.
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