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Putin aparece de uniforme militar, e porta-voz russa sinaliza endurecimento da guerra

Segundo Zakharova, houve sinais mais do que suficientes de intenção de resolver os problemas de forma pacífica, mas não houve sucesso

Estadão Conteúdo

Vladimir Putin
Vladimir Putin aparece de uniforme militar RUSSIAN POOL

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou neste sábado (04), que a aparição do presidente Vladimir Putin vestindo uniforme militar em uma reunião sobre a libertação de Konstantinovka, leste ucraniano, representa um sinal de endurecimento da postura de Moscou na guerra contra a Ucrânia.

Em publicação no Telegram, Zakharova citou comentário do político e jornalista britânico Jim Ferguson, segundo o qual Putin “quase sempre aparecia com roupas civis” ao longo de seu mandato e que a escolha de um uniforme militar “é amplamente percebida como um sinal deliberado”.

“Acho que ele está certo”, escreveu a porta-voz. Segundo Zakharova, “houve sinais mais do que suficientes de intenção de resolver os problemas de forma pacífica”, mas eles “foram ignorados por um retransmissor ocidental quebrado”.

A diplomata afirmou ainda que “agora o sinal é claro: vamos acabar com a escória terrorista neonazista até o fim, em todas as frentes”. Ela acrescentou que “não estamos rejeitando a paz, mas a metodologia de persuasão mudou”, encerrando a mensagem com a frase: “Vamos ao trabalho, irmãos e irmãs!”.

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