Putin aparece de uniforme militar, e porta-voz russa sinaliza endurecimento da guerra

Segundo Zakharova, houve sinais mais do que suficientes de intenção de resolver os problemas de forma pacífica, mas não houve sucesso

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou neste sábado (04), que a aparição do presidente Vladimir Putin vestindo uniforme militar em uma reunião sobre a libertação de Konstantinovka, leste ucraniano, representa um sinal de endurecimento da postura de Moscou na guerra contra a Ucrânia.

Em publicação no Telegram, Zakharova citou comentário do político e jornalista britânico Jim Ferguson, segundo o qual Putin “quase sempre aparecia com roupas civis” ao longo de seu mandato e que a escolha de um uniforme militar “é amplamente percebida como um sinal deliberado”.

“Acho que ele está certo”, escreveu a porta-voz. Segundo Zakharova, “houve sinais mais do que suficientes de intenção de resolver os problemas de forma pacífica”, mas eles “foram ignorados por um retransmissor ocidental quebrado”.

A diplomata afirmou ainda que “agora o sinal é claro: vamos acabar com a escória terrorista neonazista até o fim, em todas as frentes”. Ela acrescentou que “não estamos rejeitando a paz, mas a metodologia de persuasão mudou”, encerrando a mensagem com a frase: “Vamos ao trabalho, irmãos e irmãs!”.