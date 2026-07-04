Putin conversa com Trump sobre Ucrânia, diz Kremlin

Zelensky também ligou para o presidente dos Estados Unidos

O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone, neste sábado (4), com seu par americano, Donald Trump, por ocasião dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, anunciou o Kremlin.

Segundo a Presidência russa, os dois dirigentes conversaram sobre a situação na Ucrânia antes da cúpula da OTAN em Ancara, na Turquia.

Os presidentes abordaram naturalmente a questão de uma solução na Ucrânia, levando em conta, em particular, a participação próxima de Donald Trump na cúpula da OTAN na Turquia nos dias 7 e 8 de julho. Yuri Ushakov, assessor diplomático do Kremlin, à agência de notícias russa Ria Novosti.

Mais cedo neste sábado, Kiev também anunciou que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversou por telefone com Donald Trump.