Encontro inédito entre os líderes das três maiores potências nucleares ocorre em Shenzhen e tem como pauta conflitos internacionais, controle de armas nucleares e relações comerciais

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, participaram nesta quinta-feira (19) de uma reunião trilateral inédita em Shenzhen, no sul da China. O encontro, considerado histórico por reunir pela primeira vez os três líderes em uma cúpula formal, ocorre à margem da reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

A reunião começou na manhã desta quinta-feira, às 5h30, e terminou por volta das 7h, no horário de Brasília, sob a condução de Xi Jinping. Na abertura, Trump afirmou que os três países têm muito a discutir e classificou o encontro como uma oportunidade de fazer história. Putin, por sua vez, destacou os interesses compartilhados pelas três potências na busca por soluções para conflitos regionais.

Entre os principais assuntos debatidos estão a guerra na Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio, o controle de armamentos nucleares, o comércio internacional e a inteligência artificial. Trump defende a negociação de um novo acordo para limitar os arsenais nucleares de Estados Unidos, Rússia e China, especialmente após o fim do último tratado nuclear entre Washington e Moscou, em fevereiro deste ano.

Antes da reunião conjunta, Trump teve conversas bilaterais com Putin e Xi. O encontro com o presidente russo durou cerca de 40 minutos e foi descrito por representantes do Kremlin como positivo. Já na conversa com o líder chinês, Trump destacou a melhora nas relações comerciais entre os dois países.

Apesar da importância diplomática e simbólica da cúpula, a expectativa de avanços concretos é considerada limitada. As divergências entre as três potências, especialmente em relação à guerra na Ucrânia, à segurança internacional e à disputa comercial entre Washington e Pequim, representam obstáculos para possíveis acordos.

A reunião ocorre em um cenário de tensões geopolíticas e pode abrir um novo canal de diálogo entre os países que concentram parte significativa do poder econômico, militar e nuclear mundial.