‘Queimem e cuspam’: Brasileira recebe ofensa em restaurante na Itália após pedir ovos bem-passados

A brasileira Maria Clara, de 20 anos, que mora em Florença, na Itália, disse ter sido ofendida após pedir ovos bem-passados no restaurante Victor Lab e o garçom anotar na comanda: “Essa me encheu o saco. Queimem os ovos e cuspam neles”. O caso, que aconteceu em 19 de agosto, repercutiu nas redes sociais e nos jornais italianos.

Segundo o jornal iI Resto del Carlino, a brasileira tinha ido tomar café no restaurante localizado na comuna de Riccione com a mãe e a tia, quando pediu ovos bem-passados. No recibo de pagamento, veio a mensagem que supostamente deveria ter sido mensagem interna, entre atendente e cozinheiro.

“A princípio, rimos, porque não conseguíamos acreditar no que estávamos vendo. Depois, pedimos uma explicação. Pelo que nos lembramos, o garçom pegou o recibo e o guardou no bolso. Pedimos que ele nos devolvesse”, disse Maria Clara ao jornal.

Conforme o relato da cliente, primeiro, o estabelecimento disse que o gerente não estava na casa, mas ele apareceu instantes depois e se desculpou sobre o ocorrido. O garçom, de 17 anos, explicou a situação dizendo que era uma brincadeira que ele e o cozinheiro costumavam fazer. Mesmo assim, Maria Clara fotografou a comanda e publicou uma avaliação negativa do restaurante no Google.

No entanto, no dia 23 de agosto, o restaurante Victor Lab publicou um vídeo em suas redes sociais ironizando a situação. “Não consigo acreditar que isso aconteceu comigo”, disse Maria Clara ao jornal italiano Corriere di Bologna. Para preservar a sua imagem, ela não revelou o seu sobrenome.

Após a publicação, a jovem confessou em entrevista ao Resto del Carlino que recebeu insultos e ameaças nas redes sociais, além de comentários racistas.

Garçom foi readmitido

Logo após o ocorrido ganhar repercussão, o proprietário do restaurante, Luciano Colono, publicou um pedido de desculpas e afirmou que o garçom havia sido afastado. Dias depois, ele foi readmitido.

“Após três dias de suspensão, decidimos que era correto que ele retornasse ao seu cargo, aqui, e todos o receberam de braços abertos”, explicou Luciano Colono ao jornal La Republica.

O proprietário ainda disse que a situação é um absurdo e que readmitiram o rapaz porque todos cometem erros. O garçom não quer falar sobre o ocorrido.