Quem era Jake Whisenant, alpinista que morreu em acidente aos 30 anos

O atleta norte-americano chegou a escalar, em tempo recorde, um dos maiores paredões de granito do mundo

O alpinista norte-americano Jake Whisenant morreu no dia 3 de agosto após sofrer um acidente em Sierra Nevada, uma cordilheira na Califórnia, nos Estados Unidos. O atleta de 30 anos, natural de Mammoth Lakes, também na Califórnia, ganhou notoriedade após escalar, em 2024, um dos maiores paredões de granito do mundo, ao lado de seu amigo Brant Hysell.

A conquista trata da rota Lurking Fear, no El Capitan, no Parque Nacional de Yosemite. A dupla completou o percurso em 2 horas, 55 minutos e 32 segundos, quase dez minutos mais rápido que o recorde anterior, estabelecido por Yuji Hirayama e Nick Fowler.

Em seu instagram, Jake compartilhava sobre suas aventuras escalando montanhas e cordilheiras. Com as belas paisagens que presenciava, ele fotografava e falava sobre suas experiências em diferentes climas e temperaturas e como sempre estava animado para a próxima escalada.

Suas mais frequentes rotas eram em Sierra Nevada, onde morreu. Sua última postagem foi no dia 15 de julho quando compartilhou imagens das rachaduras da Sierra que escalou naquele fim de semana.

Uma amiga de Jake, Bailee Moore, confirmou a morte do alpinista no Instagram e afirmou que a família está devastada, mas encontrou algum consolo no fato de ele ter morrido em um lugar que amava.

A morte de Jake foi confirmada pelo Gabinete do Xerife do Condado de Tulare, da Califórnia.