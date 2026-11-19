Novo texto da declaração política também exclui referência ao mapa do caminho apresentado pelo Brasil e suaviza metas do Acordo de Paris

A menção a um abandono progressivo dos combustíveis fósseis desapareceu do novo esboço da declaração política da COP31, publicado nesta quinta-feira (19) pela Austrália, que conduz as negociações.

A versão anterior, publicada na segunda-feira (16) e com o dobro da extensão, defendia uma “ação acelerada” para abandonar o petróleo, o gás e o carvão, uma proposta à qual países como Rússia e Arábia Saudita se opuseram fortemente, segundo fontes consultadas pela AFP.

O novo texto, de nove páginas, também eliminou a referência ao mapa do caminho global apresentado pelo Brasil para que cada país abandone progressivamente os combustíveis fósseis.

Por outro lado, o texto atualizado mantém a principal proposta da Turquia: aumentar a participação da eletricidade no consumo global de energia para 35% até o ano de 2035.

O documento defende a necessidade de “expandir” a eletrificação das economias, visando reduzir as emissões de gases de efeito estufa, assim como “o uso de combustíveis sustentáveis”.

Além disso, o texto suaviza a redação referente à meta mais ambiciosa do Acordo de Paris de 2015.

A versão anterior solicitava esforços para reduzir a ultrapassagem desse limite, considerada iminente, “o mais cedo possível dentro deste século”.

Essas palavras desapareceram e, em seu lugar, pede-se, de forma mais genérica, que se limite “tanto a magnitude quanto a duração” de tal ultrapassagem, que ameaça multiplicar o efeito destrutivo das mudanças climáticas.

Minutos antes da publicação do documento, o Panamá compartilhou com a AFP uma carta aberta na qual ameaça bloquear qualquer consenso que não atenda às suas demandas.

Entre elas, consta a exigência de que os países produtores de petróleo façam uma “contribuição imediata e proporcional” ao financiamento climático.