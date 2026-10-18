Reino Unido: chefe do Exército diz que governo deve preparar população para guerra

Período em que o país podia evitar pensar na possibilidade de uma guerra ficou para trás

O chefe do Estado-Maior do Exército britânico, general Roly Walker, afirmou que a população do Reino Unido terá de encarar em breve um debate sobre os sacrifícios exigidos pela prioridade à defesa. Para ele, o período em que o país podia evitar pensar na possibilidade de uma guerra ficou para trás.

As declarações foram publicadas na quinta-feira, 15, pelo Forces News, portal de notícias público da organização britânica de radiodifusão voltada às Forças Armadas. Walker falou em Catterick Garrison diante de cerca de 700 militares da 1ª Divisão do Reino Unido.

Segundo Walker, quem acompanha a evolução do cenário internacional percebe que o mundo vive hoje um nível de perigo extremo, e a atividade militar voltou a ocupar espaço na mente dos britânicos. Ele disse esperar que os líderes políticos expliquem ao público, nos próximos tempos, onde estão os riscos e o que a nação precisará estar disposta a fazer. O general classificou o momento atual como muito perigoso.

Ele disse que os cidadãos, que nem sempre têm as Forças Armadas entre suas preocupações cotidianas, precisam entender o papel dos militares e consentir com os sacrifícios que isso implica. Em última instância, afirmou, será necessário que a sociedade apoie os soldados naquilo que só eles fazem: levar o combate ao inimigo.

Walker também lembrou aos militares que, nas forças terrestres, o peso do combate recai sobre os soldados mais jovens e menos experientes. Ele afirmou que, se o país for chamado à guerra, a defesa da nação dependerá deles, e que a nação poderá precisar de cada um, mesmo que não saibam disso.

O discurso ocorre em meio a temores de que o conflito na Ucrânia atinja outros países da Europa. Autoridades do continente afirmam que a Rússia estaria planejando ataques, o que Moscou nega.

A fala do comandante ocorre num momento em que uma nova pesquisa do Instituto Ipsos indica que metade dos britânicos não pegaria em armas pelo país em nenhuma circunstância. O mesmo levantamento mostra, porém, que mais da metade apoia o aumento dos gastos militares.

Entre os que defendem mais dinheiro para a defesa, 37% acham que os recursos devem vir do remanejamento de outras áreas do orçamento, enquanto 36% preferem a elevação de impostos em geral

O financiamento das Forças Armadas se tornou um dos principais dilemas do governo. Em setembro, durante a conferência do Partido Trabalhista em Liverpool, o ministro da Defesa, Wes Streeting, reconheceu que investir mais em defesa exige escolhas e concessões. Ele rebateu críticos da direita ao dizer que um país não se fortalece empobrecendo seu povo.

O antecessor de Streeting na pasta, John Healey, hoje ministro das Finanças, deve detalhar os planos de gastos no orçamento previsto para 28 de outubro.

Walker não é o único alto oficial a falar do assunto. Líderes militares de primeiro escalão, entre eles o chefe do Estado-Maior da Defesa, marechal do ar Sir Rich Knighton, têm sido cada vez mais enfáticos ao tratar do papel da sociedade na resistência a ameaças externas.