Reino Unido, França, Alemanha e Itália apoiam acordo entre EUA e Irã e sinalizam alívio de sanções

Países europeus afirmaram que estão dispostos a suspender parte das restrições impostas a Teerã caso haja medidas verificáveis sobre o programa nuclear iraniano

Bandeira do Irã tremula em um mastro alto sobre arranha-céus no norte de Teerã, em 12 de maio de 2026

Reino Unido, França, Alemanha e Itália saudaram neste domingo o acordo firmado entre Estados Unidos e Irã para encerrar as hostilidades no Oriente Médio e afirmaram estar dispostos a suspender parte das sanções impostas a Teerã.

Em comunicado conjunto, os quatro países reiteraram que o Irã não pode desenvolver armas nucleares e manifestaram disposição para trabalhar em conjunto com Washington, Teerã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para garantir esse objetivo.

“O Irã nunca deve adquirir uma arma nuclear. Estamos dispostos a trabalhar com os Estados Unidos, o Irã e a AIEA para esse fim”, afirmaram.

As potências europeias também indicaram que poderão flexibilizar parte das sanções atualmente em vigor caso o governo iraniano adote medidas claras e verificáveis relacionadas ao seu programa nuclear.

“Estamos dispostos a suspender as sanções pertinentes em resposta a medidas claras e verificáveis por parte do Irã sobre seu programa nuclear”, diz o comunicado.

A manifestação ocorre após o anúncio do acordo entre Estados Unidos e Irã, que prevê o fim das hostilidades e a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte global de petróleo e gás.

O posicionamento conjunto de Londres, Paris, Berlim e Roma reforça o apoio internacional ao entendimento e sinaliza uma possível retomada dos esforços diplomáticos em torno da questão nuclear iraniana.