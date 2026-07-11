Roteiro pelas cidades subterrâneas na Europa para fugir do calor extremo

O sol nasce perto da Torre Eiffel e da Basílica do Sagrado Coração, no topo da colina de Montmartre, em Paris, em 1º de julho de 2025, enquanto a cidade está em alerta vermelho para altas temperaturas, com o topo da Torre Eiffel fechado, o trânsito poluente proibido e restrições de velocidade em vigor, enquanto uma onda de calor escaldante atinge a Europa. As mudanças climáticas causadas pelo homem tornaram a recente onda de calor europeia até 4°C mais quente em muitas cidades, disseram cientistas em 9 de julho de 2025, elevando as temperaturas a um nível mortal para milhares de pessoas vulneráveis. (Foto de Thibaud MORITZ / AFP)

As ondas de calor que atingem o continente europeu no verão de 2026 trouxeram um novo desafio para o turismo, com os termômetros ultrapassando a marca dos 40°C em países como França, Itália e Espanha. O fenômeno meteorológico conhecido como domo de calor transformou as tradicionais caminhadas ao ar livre em uma atividade exaustiva e, em muitos casos, perigosa para a saúde. Para contornar as restrições térmicas sem abrir mão do enriquecimento cultural, os viajantes estão direcionando seus roteiros para o subsolo. Enquanto o asfalto ferve na superfície, uma vasta rede de catacumbas, aquedutos antigos e cidades escavadas na rocha mantém temperaturas constantes entre 10°C e 18°C.

Planejamento estratégico para explorar o subsolo europeu

A transição do calor extremo da rua para o frio subterrâneo exige adaptações simples no vestuário. Mesmo que a temperatura externa esteja na casa dos 40°C, é fundamental carregar um casaco leve ou suéter na mochila. O choque térmico ao descer dezenas de metros abaixo do nível da rua é imediato. Além disso, o chão dessas galerias costuma ser irregular, úmido e escorregadio, o que torna o uso de calçados fechados e antiderrapantes uma exigência de segurança para qualquer visitante.

Outro ponto sensível do planejamento é a compra antecipada de ingressos. Com as altas temperaturas limitando os passeios externos, a demanda por atrações fechadas e climatizadas disparou. Locais históricos operam com limite rígido de visitantes simultâneos para preservar o patrimônio e garantir a ventilação adequada. Tentar comprar bilhetes na porta durante a alta temporada resulta em horas de espera sob o sol ou, na maioria das vezes, na frustração de encontrar a bilheteria esgotada.

O acesso a esses ambientes também requer uma autoavaliação honesta sobre o conforto em espaços confinados. Turistas com histórico de claustrofobia severa ou mobilidade reduzida devem verificar a arquitetura de cada local antes da visita. A maioria desses sítios arqueológicos não possui elevadores, exigindo que o público desça e suba longas escadarias em espiral.

Refúgios históricos sob a superfície do continente

O mapa subterrâneo da Europa abriga complexos arquitetônicos que serviram como cemitérios, abrigos antiaéreos e até cidades inteiras. O ossuário municipal de Paris, popularmente conhecido como Catacumbas de Paris, é um dos trajetos mais procurados. A 20 metros de profundidade, os visitantes percorrem um circuito de 1,5 quilômetro cercado pelos ossos de milhões de parisienses. A temperatura no local permanece estável em 14°C o ano inteiro. O ingresso adulto custa cerca de 31 euros e inclui um guia em áudio.

Na região sul da Itália, o complexo Napoli Sotterranea revela o passado greco-romano da cidade. A entrada fica escondida na Piazza San Gaetano, no centro histórico, e leva o público a 40 metros de profundidade. O trajeto dura cerca de 90 minutos e passa por antigos aquedutos e abrigos da Segunda Guerra Mundial. Os termômetros marcam confortáveis 18°C nos túneis, e a entrada regular custa 15 euros por pessoa.

Para quem estende a viagem até a Turquia, a região da Capadócia esconde a impressionante Derinkuyu. Esta é a mais profunda cidade subterrânea aberta ao público no país, descendo 60 metros em oito níveis de túneis escavados em rocha vulcânica. Com temperaturas entre 10°C e 15°C, o espaço abrigava milhares de pessoas durante cercos militares históricos. O acesso custa aproximadamente 13 a 15 euros, mas exige fôlego para percorrer passagens estreitas e tetos baixos.

Roteiro de cinco dias entre os túneis da França e Itália

Para otimizar o tempo e fugir do pico do calor, este itinerário concentra as atividades de superfície no início da manhã e no fim da tarde, reservando o período entre 11h e 16h exclusivamente para as expedições em ambientes subterrâneos.

Dia 1

Desembarque em Paris e aproveite as primeiras horas da manhã para caminhar pela superfície antes que os termômetros subam. Por volta das 11h, dirija-se à estação Denfert-Rochereau para acessar as Catacumbas de Paris. O trajeto exige descer 131 degraus e subir outros 112 na saída. Reserve cerca de uma hora para o percurso. Após retornar à superfície, procure um bistrô nas ruas adjacentes do 14º arrondissement para um almoço tardio.

Dia 2

Dedique o segundo dia à Cripta Arqueológica da Île de la Cité, localizada logo abaixo da praça da Catedral de Notre-Dame. O espaço preserva ruínas que contam a evolução urbana de Paris desde a antiguidade e oferece um ambiente climatizado e livre das multidões. No meio da tarde, siga para o aeroporto e embarque em um voo direto para Nápoles, na Itália, preparando-se para a etapa sul do roteiro.

Dia 3

No coração do centro histórico napolitano, inicie a jornada pela Napoli Sotterranea. Como os corredores são estreitos e o fluxo de pessoas é intenso no verão, integre os primeiros grupos guiados do dia. O passeio revela como o material retirado do subsolo foi usado para construir a cidade acima, deixando um labirinto de cisternas que mais tarde salvou milhares de vidas durante os bombardeios da década de 1940.

Dia 4

Continue a exploração napolitana visitando a Galleria Borbonica. Este túnel foi encomendado no século XIX pelo rei Fernando II de Bourbon como uma rota de fuga militar. O espaço é mais amplo que a Napoli Sotterranea e abriga uma coleção curiosa de carros e motocicletas antigas abandonadas nas galerias após a Segunda Guerra. O trajeto é excelente para quem tem restrições com espaços muito apertados.

Dia 5

Finalize a imersão na Itália explorando as Catacumbas de San Gennaro, situadas no bairro de Sanità. Diferente dos corredores claustrofóbicos tradicionais, este complexo mortuário cristão tem pé-direito alto e corredores largos esculpidos em tufo amarelo. O local é totalmente acessível, permitindo que o público caminhe por basílicas subterrâneas decoradas com afrescos antigos antes de seguir para o aeroporto.

Infraestrutura local e regras de segurança nos túneis

A transição entre o turismo de superfície e o subterrâneo exige atenção aos detalhes logísticos. A maioria dos complexos não permite a entrada com mochilas grandes ou malas, e raramente oferece serviço de guarda-volumes. Leve apenas o estritamente necessário: documentos, ingressos, uma garrafa de água e o casaco. Bebidas alcoólicas e alimentos são terminantemente proibidos durante os percursos para evitar a atração de pragas e a degradação dos sítios arqueológicos.

As saídas das atrações frequentemente desembocam em ruas diferentes das entradas. Em Paris, por exemplo, o visitante entra pela Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy e sai na Avenue René-Coty, a alguns quarteirões de distância. Mapeie previamente a rota de saída para localizar a estação de transporte mais próxima ou o restaurante onde fará a refeição, evitando caminhadas desnecessárias sob o sol forte.

Como visitar catacumbas e cidades subterrâneas na Europa para escapar das ondas de calor?

O passo mais importante é acessar os sites oficiais de cada atração com semanas de antecedência para garantir o bilhete com hora marcada. Programe a descida aos túneis para o horário de pico do calor externo, geralmente entre o meio-dia e as 15h, maximizando o conforto térmico da viagem.

Qual é a temperatura média dentro das catacumbas europeias?

O clima subterrâneo varia de acordo com a profundidade e a localização geográfica, mas se mantém constante o ano todo. As galerias parisienses registram cerca de 14°C, o subsolo de Nápoles fica na faixa dos 18°C e as cidades rochosas da Turquia variam entre 10°C e 15°C.

O turismo subterrâneo entrega muito mais do que um alívio temporário para as altas temperaturas. Ao trocar as praças superlotadas e o asfalto quente pelo silêncio das galerias escavadas, o viajante ganha uma perspectiva tridimensional da história do continente. O planejamento tático focado em horários, vestuário adequado e compra antecipada garante que a experiência seja segura e focada no que realmente importa: a descoberta do patrimônio oculto da Europa.