‘Se Trump conhece o Brasil pela família Bolsonaro, ele desconhece’, diz Lula

O presidente também disse que vai levar urna eletronica para o republicano

O americano disse mais cedo que o Brasil era um país "perigoso politicamente"

O presidente Lula (PT) rebateu nesta quarta-feira (17) as falas do presidente americano Donald Trump e disse que, se o republicano conhece o Brasil pela família Bolsonaro, ele desconhece o país.

O americano disse mais cedo que o Brasil era um país “perigoso politicamente” e que “eles jogam pesado, mas ninguém joga mais pesado que os EUA”. Também confundiu Eduardo Bolsonaro com Flávio Bolsonaro e disse saber que um dos filhos de Jair Bolsonaro teve a prisão determinada.

Em resposta, comentando as eleições, Lula disse que Trump tem que aprender com os pleitos do Brasil. “Na próxima vez, vou levar uma urna eletrônica para mostrar para ele como ela funciona”, disse Lula.

A declaração aconteceu em coletiva de imprensa após cúpula do G7 em Genebra, na Suíça. Sobre as novas taxas impostas ao Brasil, Lula disse que foi uma decisão “desaforada”, e que por isso disse que Trump age como imperador.

Lula também disse que ficou surpreso com as taxas e a decisão de incluir o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho na lista de organizações terroristas dos EUA.

“Eu tinha falado para ele: essas facções criminosas são terroristas para o povo brasileiro. Para o povo das comunidades”, disse.

Negociação

Também afirmou que os governos ainda estão negociando. Lula também disse que entregou um documento em relação ao combate ao crime organizado para Trump e que o Brasil está disposto e pronto para ajudar os EUA nessa questão.

“São eles que contrabandeiam armas para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal apreende no Brasil vêm de Miami”, disse Lula.

O petista também disse que Trump “fala muito e ouve pouco”, por isso fez questão de entregar documentos físicos a ele.

Sobre lavagem de dinheiro, Lula denunciou que Delaware é um conhecido paraíso para organizações criminosas e até para grupos terroristas brasileiros.