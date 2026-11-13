Secretário de Segurança Interna diz que não há indício de ameaça na suspensão de voos nos EUA

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmou nesta sexta-feira (13) que não há indícios de que uma ameaça ao país tenha motivado a suspensão das decolagens em todos os aeroportos americanos. Em conversa com jornalistas na Casa Branca, ele atribuiu a paralisação a uma falha nas telecomunicações.

“Não temos nenhum indício, nenhuma razão para acreditar, até o momento, que isso tenha sido uma ameaça aos Estados Unidos”, disse Mullin. Ele reiterou que “até agora, não há indício de que isso tenha sido um ataque deliberado contra nós”. “Foi uma interrupção nas telecomunicações”, afirmou.

Mullin disse que a prioridade do governo é a segurança dos passageiros e que as autoridades ainda não discutiram um prazo para corrigir a falha. “Não discutimos nenhum prazo”, afirmou. “Vai levar algum tempo”, continuou. “Portanto, isso não será resolvido e solucionado em uma hora.”

Em publicação no X, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) confirmou a falha e informou que havia identificado todos os voos. “Houve uma interrupção temporária nas telecomunicações. Por precaução, todos os voos foram suspensos. Todos os voos foram identificados, e os voos internacionais serão tratados caso a caso”, informou a agência.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, disse no X que a falha atingiu todos os centros de controle de tráfego aéreo em rota, responsáveis por coordenar o deslocamento dos aviões entre aeroportos. Segundo Duffy, técnicos da FAA investigavam o problema. Dois agentes ouvidos pela CNN disseram que as informações preliminares não apontavam para um ataque cibernético.

Como a suspensão afetou os voos

Antes de estender a medida a todo o país, a FAA havia interrompido o tráfego aéreo em Chicago. A ordem nacional, conhecida como ground stop, determinou que as aeronaves com partida prevista de aeroportos americanos permanecessem em solo até novo aviso. Os aviões que já estavam no ar podiam pousar.

Um balanço inicial do FlightAware, divulgado pela Reuters, apontou quase 7 mil voos atrasados ou cancelados. Logo após o anúncio, o Flightradar24 registrava cerca de 3.100 aeronaves no ar a caminho de aeroportos americanos.

A última suspensão nacional de decolagens havia ocorrido em 11 de janeiro de 2023, quando uma pane no sistema de avisos aos pilotos provocou mais de 1.300 cancelamentos e cerca de 10 mil atrasos. Foi a primeira paralisação desse tipo desde os atentados de 11 de setembro de 2001.