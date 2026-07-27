Sem provas, Milei acusa governo Lula de financiar campanha ‘anti-Argentina’

Presidente Insinuou a existência de uma conspiração para manchar a imagem da Argentina em meio à Copa do Mundo e seu governo

Milei ainda acusou, sem provas, o México de Claudia Sheibaum e o Partido Democrata americano de fazerem parte do financiamento

O presidente da Argentina, Javier Milei, acusou o Brasil de ter financiado uma campanha “anti-Argentina”, em entrevista a uma rádio argentina, Radio Mitre. Durante a entrevista neste domingo (26), Milei insinuou a existência de uma conspiração para manchar a imagem da Argentina em meio à Copa do Mundo e seu governo.

Sabe quem investiu mais dinheiro nesta campanha anti-Argentina? Foi o governo brasileiro. 25% dos recursos saíram do governo do Brasil. Javier Milei

Milei ainda acusou, sem provas, o México de Claudia Sheibaum e o Partido Democrata americano de fazerem parte do financiamento. A fala veio após o argentino participar de uma convenção do PL em São Paulo, que anunciou oficialmente a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Ainda sobre o Brasil, Milei questionou as falas do governo Lula sobre a participação no evento.

Eles vêm falar sobre interferência, quando eles tiveram um papel ativo na campanha de 2023. Ou vocês esqueceram que os assessores de Massa eram um grupo de brasileiros enviados por Lula? Javier Milei

Sergio Massa concorreu com Milei durante o segundo turno das eleições de 2023. O presidente argentino também dobrou a aposta e voltou a chamar Lula de ex-presidiário, e criticou o fato de não poder visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

Miliei argumenta que Lula visitou a “ré” Cristina Kirchner em julho de 2025 sem restrições, enquanto ele não pode ver seu “amigo”.

Sem desculpas

O governo do presidente da Argentina não pretende pedir desculpas ao Brasil após a reação de Lula às declarações feitas pelo argentino durante a convenção do PL em São Paulo. A informação foi publicada pelo jornal argentino La Nación, que revela que a decisão já foi comunicada pelo governo de Buenos Aires e que não haverá retratação nem do presidente nem do embaixador argentino no Brasil.

Segundo o jornal, fontes do governo argentino indicaram que, apesar da convocação do embaixador da Argentina em Brasília, Daniel Raimondi, pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro, não está prevista qualquer manifestação de desculpas. A publicação também aponta que o governo brasileiro não considera medidas mais severas, como rompimento das relações diplomáticas ou expulsão de representante

A crise teve início após Milei participar no sábado (25) do evento de lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Durante um discurso de cerca de 30 minutos, o presidente argentino criticou o presidente Lula, atacou políticas do governo brasileiro e chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de “lixo careca”, por causa da decisão que impediu uma visita de Milei a Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

Embaixador

O Brasil convocou seu embaixador na Argentina para consultas neste domingo (26), após “ofensas proferidas pelo presidente argentino [Javier Milei] ontem” contra seu homólogo brasileiro e outras autoridades em um evento em São Paulo, informou o Itamaraty à AFP.

“O embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, foi chamado para consultas”, uma medida diplomática frequentemente tomada em resposta a atitudes hostis de outros países. Milei “ofendeu dois Poderes, o povo e a democracia brasileira”, disse uma fonte diplomática brasileira à AFP.

Figura proeminente da direita latino-americana, Milei alertou no evento, ao lado de seu aliado Flávio Bolsonaro, sobre “o risco Lula” nas eleições e pediu que o Brasil se liberte da “subjugação à esquerda”.

Considerado um inimigo político pelos apoiadores de Bolsonaro, Moraes havia negado a Milei permissão para visitar Jair Bolsonaro em sua prisão domiciliar em Brasília.

Em resposta às declarações do presidente argentino, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, decidiu convocar o embaixador para consultas, que chegará ao Brasil entre domingo e segunda-feira, informou uma fonte diplomática.

*Com informações da AFP