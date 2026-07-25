PL oficializa candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto

"Isso aqui é muito mais do que uma convenção, é o início da luta mais importante das nossas vidas.Uma luta do bem contra o mal, que começou com Jair Bolsonaro em 2018", disse

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi oficialmente indicado neste sábado (25) como candidato para desafiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro, durante a convenção do seu Partido Liberal.

“Aqui tem sangue de Bolsonaro”, proclamou o senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por seu envolvimento em uma tentativa de golpe, tocando o próprio braço durante o evento em São Paulo.

A convenção do partido ocorreu após uma série de crises políticas que fizeram com que Flávio Bolsonaro caísse nas pesquisas de intenção de voto.

“Isso aqui é muito mais do que uma convenção, é o início da luta mais importante das nossas vidas.Uma luta do bem contra o mal, que começou com Jair Bolsonaro em 2018. E que agora está nas nossas mãos. Uma luta de quem defende a família, contra aqueles que só defendem os seus próprios interesses, uma luta de quem defende o país”, discursou Flávio.

Segundo ele, o brasileiro “não aguenta mais” corrupção, impostos altos e ver o seu poder de compra sendo corroído pela inflação. “Essa turma que a cada eleição promete sempre uma vida melhor e nunca entrega o que prometeu. Quem teve três oportunidades para fazer e não fez, não merece uma quarta oportunidade, porque é óbvio que não vai fazer de novo”, disse.

O pré-candidato também destacou que sua eleição é a que pode garantir liberdade de imprensa e de uso das redes sociais, citando que o próximo governo poderá fazer mais quatro indicações ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Imaginem mais quatro Alexandre de Moraes, onde esse País vai parar?”, questionou.

*Com AFP e Agência Estado