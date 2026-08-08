Senado confirma ex-advogado pessoal de Trump como novo procurador-geral dos EUA

O Senado dos Estados Unidos confirmou neste sábado (8) Todd Blanche como novo procurador-geral. Blanche, ex-advogado pessoal do presidente Donald Trump, vinha exercendo o cargo interinamente desde a demissão de Pam Bondi, em abril, em meio a fortes receios quanto à sua possível falta de independência.

“Sinto-me profundamente honrado pela confiança e pela fé que o presidente Trump depositou em mim para liderar o Departamento de Justiça (…) Agradeço ao Senado por ter permanecido até tarde para concluir este processo”, anunciou o novo procurador-geral em uma mensagem nas redes sociais.

Blanche também quis dirigir palavras de agradecimento aos “dedicados servidores públicos do Departamento de Justiça” por seu trabalho diário em defesa da lei e para manter os Estados Unidos seguros, afirmou.

Por fim, os republicanos fecharam fileiras e apoiaram Blanche em uma votação que terminou com um resultado apertado de 50 a 49 a favor, depois que o senador da Louisiana Bill Cassidy, que teria manifestado suas dúvidas, votou a favor após se confirmar que suas colegas de partido Susan Collins e Lisa Murkowski se uniram aos democratas para rejeitar o candidato indicado por Trump.

Blanche será o novo procurador-geral após várias semanas em que seu trabalho anterior como advogado da família Trump esteve no centro das atenções, lembrando-se, por exemplo, da ação movida contra a Receita Federal (IRS), que incluía várias cláusulas para proteger o presidente e seus familiares de futuras auditorias.

Da mesma forma, seus críticos lembraram que, já no Departamento de Justiça, Blanche supervisionou as tentativas de processar alguns dos supostos inimigos de Trump, desviou recursos para medidas anti-imigração e lançou campanhas contra as políticas de diversidade nas instituições de ensino.

Os democratas se opuseram a Blanche desde o início, alegando sua condução das investigações do Ministério Público sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein, as tentativas de processar os supostos inimigos de Trump, bem como a saída de milhares de promotores e funcionários do departamento devido a essas práticas.

A confirmação de Blanche ocorre após o cancelamento do polêmico “fundo contra a instrumentalização política” – que prevê indenizações milionárias para os aliados políticos de Trump – e a apresentação de um relatório para alterar o acordo de Trump com a Receita Federal (IRS) sobre os vazamentos de suas informações fiscais em 2019, embora os críticos questionem a relevância jurídica desses documentos.