Sheinbaum diz que não há mais nenhuma caravana de imigrantes rumo aos EUA
A presidente Claudia Sheinbaum disse, nesta sexta-feira (13), que não há mais nenhuma caravana de migrantes em trânsito para os Estados Unidos, um dia depois de seu homólogo, Donald Trump, ameaçar dobrar as tarifas sobre o México caso o país não contivesse os migrantes.
A caravana mais recente, composta por cerca de 1.000 migrantes centro-americanos, chegou ao México no fim de semana e iniciou sua caminhada na terça-feira pelo estado de Chiapas, que faz fronteira com a Guatemala. Outro grupo, de cerca de 100 pessoas, foi dispersado pelas autoridades logo após entrar no México.
“Podemos afirmar claramente que, neste momento, não há nenhuma caravana em trânsito rumo à fronteira norte”, declarou a presidente, acrescentando que autoridades locais convenceram o grupo de migrantes a desistir da jornada.
“O grupo foi dispersado; a maioria já retornou aos seus países de origem, e há uma outra caravana que está apenas começando a se formar”, detalhou Sheinbaum durante sua coletiva de imprensa diária.
Ela observou que o novo grupo de migrantes, que tenta se organizar, já está sendo acompanhado pelas autoridades, e ressaltou que nenhum desses grupos consegue sequer ultrapassar os estados de Chiapas e Oaxaca, no sul do país.
Sheinbaum acrescentou que, desde que Trump assumiu seu segundo mandato presidencial em 2025, 24 caravanas foram desmanteladas por agentes de imigração e segurança do governo mexicano antes de chegarem à fronteira norte.
Apesar das restrições impostas pelo México, está prevista para o próximo domingo a partida de outra caravana de Honduras.
Os migrantes veem, na vitória da oposição a Trump nas recentes eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, uma esperança de conseguir chegar ao país e construir uma vida que lhes permita enviar dinheiro aos seus familiares.
O México é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, destino de mais de 80% de suas exportações e país com o qual negocia novos termos de seu tratado de livre comércio.
Boa parte dos produtos que os Estados Unidos importam do México é isenta de tarifas, com exceção de alguns itens, como aço e alumínio, que estão sujeitos a um imposto alfandegário entre 25% e 50%.
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