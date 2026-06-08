Sobe para 31 o número de mortos no terremoto nas Filipinas

Tremor de magnitude 7,8 atingiu o sul do país, ocasionando em desabamento de prédios e emissão de alertas de tsunami

Equipes de resgate realizam uma operação de salvamento em um prédio que desabou após o terremoto de magnitude 7,8 na cidade de General Santos, nas Filipinas

Pelo menos 31 pessoas morreram nesta segunda-feira (8) após um forte terremoto de magnitude 7,8 atingir o sul das Filipinas, onde vários prédios desabaram e alertas de tsunami foram emitidos, disseram as autoridades.

Ao menos uma dúzia de pessoas continuam desaparecidas, enquanto 134 ficaram feridas, segundo a autoridade de gestão de desastres.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram um shopping desabando na Cidade de General Santos, de 720 mil habitantes, enquanto outro vídeo mostra o desabamento de um prédio escolar.

“Senhor, realmente desabou! O prédio realmente desabou!”, grita uma pessoa no vídeo.

Um jornalista da AFP na cidade na tarde desta segunda-feira (horário local) observou equipes de resgate escavando os escombros de uma popular rede de supermercados para recuperar os corpos de dois funcionários que foram soterrados.

“Vários prédios desabaram, algumas casas também”, disse o sargento Robert Dagon da polícia da Cidade de General Santos.

Epicentro no mar

O terremoto ocorreu às 7h37 (20h37 de domingo, no horário de Brasília) e teve seu epicentro no mar, a uma profundidade de 35 quilômetros, próximo à ilha de Mindanao, no sul do país, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Uma série de tremores secundários sacudiu a área quase duas horas após o primeiro terremoto, sendo o mais forte de magnitude 6,5, de acordo com o USGS.

René Punzalan, coordenador da gestão de desastres da província de Sarangani, uma das mais atingidas, disse à AFP que, somente no município de Glan, 14 pessoas morreram após um deslizamento de terra soterrar suas casas ao pé de uma montanha.

“O maior desafio é a comunicação. A energia elétrica está cortada, então é difícil obter informações atualizadas”, explicou Punzalan, acrescentando que algumas áreas ainda não haviam relatado se há vítimas.

“Estamos preocupados com os tremores secundários”, acrescentou. “Podemos sentir o medo dos moradores”.

Punzalan também indicou que mais de 2.000 pessoas deslocadas após um alerta de tsunami emitido no início do dia aguardavam autorização para voltar para casa.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (PTWC, na sigla em inglês) havia alertado sobre a possibilidade de tsunamis ao longo das costas das Filipinas, Indonésia, Palau, Taiwan e Papua Nova Guiné.

No entanto, no meio da tarde, as Filipinas e outros países já haviam suspendido seus alertas.

O presidente filipino, Ferdinand Marcos, que ordenou a suspensão das aulas nas áreas afetadas de Mindanao, pediu aos moradores que se afastassem das zonas costeiras.

“Vão para terrenos mais altos agora. Não esperem. Suas vidas são mais importantes do que qualquer coisa que vocês deixem para trás”, declarou Marcos.

Terremotos são frequentes nas Filipinas, um vasto arquipélago localizado no “Anel de Fogo” do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica.

Em outubro de 2025, um forte terremoto atingiu a região central do país e deixou 76 mortos.