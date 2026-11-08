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Sobe para 7 número de mortos em colisão entre trens no Egito; mais de 100 estão feridos

Presidente Abdel-Fattah el-Sissi disse em uma postagem nas redes sociais que ordenou uma investigação rápida sobre o acidente para identificar os responsáveis

Estadão Conteúdo

Sobe para 7 número de mortos em colisão entre trens no Egito; mais de 100 estão feridos
EGYPT-TRANSPORT-RAILWAY-ACCIDENT Foto por AFP

Sete pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após colisão entre dois trens neste domingo (8) ao sul da capital do Egito, Cairo, informou o escritório do Procurador-Chefe egípcio em um comunicado.

Também foi informado que o condutor do trem estava entre os mortos. O acidente ocorreu no distrito de Al-Ayyat, na província de Gizé, cerca de 52 quilômetros ao sul do Cairo, quando um trem viajando para a província de Fayoum, no sudoeste, colidiu com a parte traseira de um trem que se dirigia à província de Aswan, no sul, de acordo com o Ministério dos Transportes.

Um dos trens descarrilou, mas não foi especificado qual. Os feridos foram levados para hospitais próximos para tratamento.

O presidente Abdel-Fattah el-Sissi disse em uma postagem nas redes sociais que ordenou uma investigação rápida sobre o acidente para identificar os responsáveis. Equipes de emergência e guindastes foram enviados ao local para limpar os destroços e restaurar os serviços ferroviários para o cronograma normal o mais rápido possível, informou a Autoridade Ferroviária Egípcia

No último mês de setembro, um condutor de trem e seu assistente ficaram feridos depois que dois trens de carga colidiram no mesmo distrito.

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