JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 19h00 - 22h00
Mundo

Starship volta da órbita e é capturada por ‘braços’ da torre de lançamento pela primeira vez

A Starship se separou do booster e entrou em órbita, liberando 26 satélites avançados de internet Starlink

Estadão Conteúdo

SpaceX coloca Starship em órbita da Terra pela primeira vez''SpaceX coloca Starship em órbita da Terra pela primeira vez
SpaceX coloca Starship em órbita da Terra pela primeira vez RONALDO SCHEMIDT / AFP

A Starship, nave da SpaceX, retornou da órbita e foi capturada no ar pelos braços mecânicos da torre de lançamento neste sábado, 14, em um feito inédito. A manobra ocorreu 22 horas depois da decolagem no Texas (EUA) e, segundo a empresa, demonstra a proposta de reutilização total do sistema, voltado a missões à Lua e a Marte.

A operação foi o desfecho esperado por Elon Musk e sua equipe, mas a SpaceX não conseguiu repetir o “duplo encaixe” desejado porque o propulsor do primeiro estágio (booster) explodiu pouco depois do lançamento, na sexta-feira, 13. Ainda de acordo com a agência, destroços permaneceram no Golfo do México, isolados por boias, enquanto a nave de aço inoxidável desceu em posição vertical e foi sustentada pelos braços da torre.

A Starship se separou do booster e entrou em órbita, liberando 26 satélites avançados de internet Starlink. A nave completou 14 voltas ao redor da Terra a cerca de 265 km de altitude, superando o desempenho do voo anterior, que havia feito uma a duas órbitas. Este foi o 15º voo de uma Starship em escala real desde 2023 e apenas a segunda viagem à órbita.

A Nasa comemorou o resultado. A agência espacial americana paga bilhões de dólares para usar a Starship como módulo de pouso do programa Artemis. O administrador da Nasa, Jared Isaacman, disse no X que o resultado foi “quase mágico”. A SpaceX também afirmou esperar iniciar lançamentos a partir do Kennedy Space Center, na Flórida, nos próximos meses.

Assuntos

continue lendo

Mundo Arábia Saudita executa dois homens por “terrorismo” Desde janeiro, o páis realizou 17 execuções por "terrorismo", principalmente na região leste, onde se encontra a comunidade xiita
  1. UE exige que Israel elimine as barreiras à ajuda humanitária e reabra os pontos de passagem na Faixa de Gaza Estadão Conteúdo · há 4 horas
  2. Papa lamenta ‘sofrimento de quem se vê obrigado a abandonar sua pátria’ Jovem Pan* · há 4 horas
  3. Pane aérea nos EUA ocorreu por causa de troca de cabos, diz secretário Jovem Pan · há 5 horas
  4. Mais de 16 mil voos são cancelados em dois dias após pane aérea nos EUA Jovem Pan* · há 5 horas