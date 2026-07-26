Suspeito do ataque na Marcha do Orgulho de Berlim é morto a tiros
O principal suspeito de um ataque mortal nas proximidades da Marcha do Orgulho de Berlim foi morto a tiros, informou a polícia neste domingo (26).
Agentes localizaram o suspeito, identificado anteriormente como Abdul Ballout, de 21 anos, por volta das 18h00 (13h00 no horário de Brasília), segundo um comunicado da polícia de Berlim na rede social X. Ele “correu em direção a eles com uma arma branca”, o que levou os policiais a abrir fogo e matá-lo.