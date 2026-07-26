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Mundo

Suspeito do ataque na Marcha do Orgulho de Berlim é morto a tiros

Agentes localizaram o suspeito, identificado anteriormente como Abdul Ballout, de 21 anos

AFP

Policiais e agentes de segurança trabalham perto do local onde várias pessoas ficaram feridas durante o desfile do Christopher Street Day (CSD) em Berlim, em 25 de julho de 2026, possivelmente atropeladas por um carro, informou a polícia à AFP.
"Acreditamos que um veículo entrou no parque Tiergarten e atropelou várias pessoas, ferindo-as", publicou a polícia nas redes sociais. Os feridos estavam sendo atendidos pelos serviços de emergência e a polícia estava empenhada em encontrar os responsáveis, acrescentaram. ANTOINE LAMBROSCHINI / AFP

O principal suspeito de um ataque mortal nas proximidades da Marcha do Orgulho de Berlim foi morto a tiros, informou a polícia neste domingo (26).

Agentes localizaram o suspeito, identificado anteriormente como Abdul Ballout, de 21 anos, por volta das 18h00 (13h00 no horário de Brasília), segundo um comunicado da polícia de Berlim na rede social X. Ele “correu em direção a eles com uma arma branca”, o que levou os policiais a abrir fogo e matá-lo.