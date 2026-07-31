Suspensão do Acordo de Schengen entre Itália e Espanha afeta turistas; entenda

A medida obriga viajantes estrangeiros a apresentarem passaporte e documentação para transitar entre os países

A Itália suspendeu nesta sexta-feira (31) a livre circulação de pessoas e mercadorias com a Espanha, instituída pelo Acordo de Schengen. Em comunicado, o ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, disse que o congelamento do tratado é uma medida “necessária para proteger a segurança dos cidadãos e defender as fronteiras da Europa” após a crise migratória desencadeada no enclave espanhol de Ceuta, no norte da África.

Segundo informou o presidente da cidade autônoma espanhola, Juan Vivas, cerca de 60 mil pessoas atravessaram a fronteira entre o Marrocos e Ceuta a nado. O total equivale a cerca de 70% da população do enclave.

A zona de livre circulação de pessoas e mercadorias foi estabelecida entre 29 países europeus (Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e os Estados integrantes da União Europeia, exceto Chipre e Irlanda). Por meio do acordo, as nações aboliram controles de passaporte e fronteiras próprias e adotaram uma política comum de vistos para fins de viagens internacionais.

Com a medida, a livre circulação entre os dois países fica suspensa. As viagens de barco ou avião serão afetadas por a Itália não fazer fronteira terrestre com a Espanha.

Além disso, viajantes estrangeiros que partirem da Espanha para a Itália terão de apresentar, na entrada, passaporte e a documentação necessária para visitarem países da Europa.

Com informações de AFP