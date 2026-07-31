Itália suspende espaço de livre circulação com Espanha após crise migratória

País justificou a decisão classificando-a como uma medida necessária para garantir sua segurança e as fronteiras da Europa

Mais de 48 mil migrantes já retornaram ao Marrocos vindos do enclave espanhol

A Itália fechou temporariamente à Espanha o espaço Schengen, a zona de livre circulação da União Europeia, após a chegada em massa de migrantes vindos do Marrocos ao enclave espanhol de Ceuta, anunciou nesta sexta-feira (31) o ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani.

“A suspensão temporária do espaço Schengen com a Espanha é uma decisão necessária para proteger a segurança dos nossos cidadãos e defender as fronteiras da Europa. É uma medida prevista pelos tratados e que agora se tornou inevitável”, escreveu Tajani em comunicado.

Mais de 48 mil migrantes já retornaram ao Marrocos vindos do enclave espanhol, onde haviam chegado 60 mil, informou o Ministério do Interior espanhol.

“Saídas de Ceuta para Marrocos em 31 de julho, até as 18h00: mais de 48.300”, afirmou o Ministério do Interior em comunicado enviado à AFP.

As quase 60 mil pessoas atravessaram a fronteira entre Marrocos e Ceuta, na Espanha, nos últimos dias, afirmou nesta sexta o presidente da cidade autônoma espanhola, Juan Vivas. Segundo ele, o total equivale a cerca de 70% da população do enclave espanhol no norte da África.

O presidente de Ceuta também anunciou que, até o momento, 34 pessoas morreram tentando entrar no território espanhol durante a crise migratória.

Crise diplomática

O governo espanhol anunciou o envio de soldados para auxiliar a Guarda Civil a “manter a segurança” no território da costa norte da África.

O Ministério do Interior indicou que estabeleceu um acordo com Rabat sobre medidas para devolver “o mais rápido possível ao Marrocos todas as pessoas que entraram ilegalmente em Ceuta”. Até o momento, as autoridades marroquinas não publicaram nenhuma declaração oficial.

As imagens impactantes das pessoas atravessando a fronteira já provocaram consequências diplomáticas.

A Itália pediu na quinta-feira a suspensão da Espanha do espaço Schengen de livre circulação, por sua política migratória “equivocada”. O governo espanhol convocou o embaixador italiano em Madri.

Dois funcionários de alto escalão da Casa Branca também reiteraram as posições do governo Donald Trump a respeito da imigração utilizando um vídeo de Ceuta.

Por sua vez, a França anunciou nesta sexta-feira que reforçará os controles na fronteira espanhola devido à crise.

*Com informações da AFP