Terremoto de magnitude 5,7 no Japão deixa ao menos 22 pessoas feridas
Um forte terremoto atingiu o centro do Japão na madrugada deste domingo, 8, quebrando vitrines de lojas, fazendo com que pessoas fugissem de prédios e deixando pelo menos 22 feridos, segundo a mídia local. A Agência Meteorológica do Japão registrou a magnitude do terremoto em 5,7, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) o registrou em magnitude 5,5. Réplicas de menor magnitude foram relatadas.
Uma vasta área próxima à província de Aichi foi afetada, incluindo a cidade de Hamamatsu, as antigas capitais de Kyoto e Nara e as províncias vizinhas de Yamanashi, onde se localiza o Monte Fuji, bem como Gifu. Imagens da TV japonesa mostraram vitrines quebradas e estilhaços de vidro espalhados pelas ruas. Uma livraria ficou com pilhas de livros que caíram das prateleiras. Entre os feridos, havia pessoas que caíram das escadas enquanto tentavam fugir.
O terremoto, que ocorreu à 1h04 da manhã, teve seu epicentro a cerca de 40 quilômetros abaixo da superfície da Terra, na província de Shizuoka. Aichi e Shizuoka são regiões vizinhas e estão suficientemente distantes de Tóquio para que o tremor não tenha sido sentido lá. De acordo com avaliações sísmicas oficiais, o tremor mais violento foi sentido em Aichi.
A agência meteorológica alertou a população para se preparar para possíveis terremotos fortes na próxima semana, especialmente nos próximos dois ou três dias.
“Fiquem atentos a deslizamentos de terra, queda de rochas e aos possíveis efeitos da chuva”, disse Ayataka Ebita, um funcionário da agência, aos repórteres.
Ele afirmou que nenhuma mudança aparente foi detectada até o momento na placa da Fossa de Nankai, onde os cientistas dizem que um megaterremoto pode ocorrer. Os trens-bala Shinkansen estavam circulando em velocidades reduzidas nas áreas afetadas como medida de precaução. Às vezes, terremotos podem danificar as linhas férreas por onde os trens passam.
O Japão está localizado em uma área propensa a terremotos. As autoridades frequentemente instruem as pessoas a estocar água engarrafada, alimentos e baterias, a ter planos prontos para se abrigar debaixo de mesas e a manter calçados confortáveis.
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