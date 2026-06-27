Terremoto de magnitude 6,1 atinge o Afeganistão e o Paquistão

De acordo com jornalistas da AFP, o tremor abalou províncias do leste, incluindo Khost e Nangarhar e a capital paquistanesa, Islamabad

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o Afeganistão neste sábado (27), informaram o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e jornalistas da AFP na capital Cabul e em outras localidades.

O tremor abalou províncias do leste, incluindo Khost e Nangarhar, e também foi sentido na capital do Paquistão, Islamabad, segundo jornalistas da AFP.

O epicentro foi registrado no nordeste do Afeganistão, a uma profundidade de 208,3 quilômetros, segundo o USGS.

*Matéria em atualização