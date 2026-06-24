Terremoto de magnitude 7,1 atinge a Venezuela

O tremor foi registrado a 10 km de profundidade e também foi sentido na Colômbia

Um sismo de magnitude 7,1 sacudiu a Venezuela nesta quarta-feira (24), reportou o serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS), causando cenas de pânico em Caracas, segundo uma jornalista da AFP.

O tremor, que teve seu epicentro 21 km a oeste de Morón e ao qual se seguiram várias réplicas, ocorreu às 22h04 GMT (19h04 de Brasília), segundo informações preliminares do USGS no X.

O terremoto foi registrado a 10 km de profundidade e também foi sentido na Colômbia.

“Foram vistas cenas de pânico em um centro comercial em Caracas”, reportou uma jornalista da AFP.

Dezenas de pessoas saíram dos prédios na capital venezuelana e aguardavam na rua antes de voltar para seus escritórios e residências, relataram testemunhas.

Na Colômbia, a unidade de gestão de riscos (UNGRD) descartou alerta de tsunami.