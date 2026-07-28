Terremoto de magnitude 7,1 atinge o sul do Japão e provoca alerta de tsunami

Tremor atingiu a província de Kumamoto, deixou milhares de imóveis sem energia e interrompeu o transporte ferroviário

Tremor atingiu a província de Kumamoto, deixou milhares de imóveis sem energia e interrompeu o transporte ferroviário

Um terremoto de magnitude preliminar de 7,1 atingiu a província de Kumamoto, no sul do Japão, nesta terça-feira (28), provocando interrupções no fornecimento de energia, suspensão de serviços ferroviários e a emissão de alertas de tsunami e de possíveis tremores secundários pelas autoridades japonesas.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu um alerta para ondas de até um metro de altura após o abalo. Também foram enviados avisos de emergência para as prefeituras de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki, todas localizadas na ilha de Kyushu.

Milhares de residências ficaram sem eletricidade após o tremor. A operadora JR Kyushu suspendeu a circulação de seus trens, incluindo as linhas de alta velocidade Shinkansen, como medida preventiva.

Apesar da intensidade do terremoto, o órgão regulador nuclear japonês informou que não foram identificadas anormalidades nas usinas do país. A Kyushu Electric Power também afirmou que as centrais nucleares de Sendai e Genkai operam normalmente, sem registro de danos.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, dos Estados Unidos, informou que o terremoto não representa ameaça de tsunami para a costa do Japão, nem para regiões como Havaí e Samoa Americana. O secretário-chefe do Gabinete japonês, Minoru Kihara, concedeu entrevista coletiva para atualizar a situação e acompanhar a resposta do governo ao desastre.

Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens que mostram uma grande nuvem de poeira nas proximidades do Castelo de Kumamoto, um dos principais cartões-postais da região:

A few minutes ago: The stone walls of Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck 4 km southeast of Uki, Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/PwXwldRmIr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, o Japão está entre os países com maior atividade sísmica do mundo e concentra cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6,0 ou superior registrados globalmente. Há dez anos, um forte terremoto na mesma província deixou 275 mortos e 2.739 feridos, segundo dados oficiais.

Feridos

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que vários feridos, prédios desabados e incêndios foram registrados após o terremoto no sudoeste do país, informou a AFP.

“Ainda estamos avaliando a extensão dos ferimentos e dos danos materiais, mas fui informada de que já houve vários feridos”, disse Takaichi. “Há cortes de energia e incêndios em algumas áreas, além de danos em estradas e pontes e desabamento de prédios“, disse ela.