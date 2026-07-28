Terremoto de magnitude 7,1 atinge o sul do Japão e provoca alerta de tsunami
Um terremoto de magnitude preliminar de 7,1 atingiu a província de Kumamoto, no sul do Japão, nesta terça-feira (28), provocando interrupções no fornecimento de energia, suspensão de serviços ferroviários e a emissão de alertas de tsunami e de possíveis tremores secundários pelas autoridades japonesas.
A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu um alerta para ondas de até um metro de altura após o abalo. Também foram enviados avisos de emergência para as prefeituras de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki, todas localizadas na ilha de Kyushu.
Milhares de residências ficaram sem eletricidade após o tremor. A operadora JR Kyushu suspendeu a circulação de seus trens, incluindo as linhas de alta velocidade Shinkansen, como medida preventiva.
Apesar da intensidade do terremoto, o órgão regulador nuclear japonês informou que não foram identificadas anormalidades nas usinas do país. A Kyushu Electric Power também afirmou que as centrais nucleares de Sendai e Genkai operam normalmente, sem registro de danos.
O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, dos Estados Unidos, informou que o terremoto não representa ameaça de tsunami para a costa do Japão, nem para regiões como Havaí e Samoa Americana. O secretário-chefe do Gabinete japonês, Minoru Kihara, concedeu entrevista coletiva para atualizar a situação e acompanhar a resposta do governo ao desastre.
Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens que mostram uma grande nuvem de poeira nas proximidades do Castelo de Kumamoto, um dos principais cartões-postais da região:
Localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, o Japão está entre os países com maior atividade sísmica do mundo e concentra cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6,0 ou superior registrados globalmente. Há dez anos, um forte terremoto na mesma província deixou 275 mortos e 2.739 feridos, segundo dados oficiais.
Feridos
A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que vários feridos, prédios desabados e incêndios foram registrados após o terremoto no sudoeste do país, informou a AFP.
“Ainda estamos avaliando a extensão dos ferimentos e dos danos materiais, mas fui informada de que já houve vários feridos”, disse Takaichi. “Há cortes de energia e incêndios em algumas áreas, além de danos em estradas e pontes e desabamento de prédios“, disse ela.