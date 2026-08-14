Terremoto de magnitude 7,7 atinge a Indonésia; veja vídeos

O tremor deixou ao menos dois mortos e provocou breve alerta de tsunami

Ao menos duas pessoas morreram e milhares tiveram de deixar áreas costeiras após o forte terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o leste da Indonésia na madrugada deste sábado (15), provocando um breve alerta de tsunami, informaram as autoridades.

O epicentro do tremor, registrado às 5h58 locais (18h58 de sexta-feira no horário de Brasília) em baixa profundidade ao norte da ilha de Flores, ocorreu a 68 quilômetros da cidade de Ende, na província de Nusa Tenggara Oriental, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto foi seguido por fortes réplicas, incluindo uma de magnitude 6,1.

“De repente, tudo começou a tremer e entrei em pânico”, relatou à AFP Lukas Lotar, funcionário de um hospital de 31 anos. “Os pacientes também fugiram; o tremor foi forte. Vi que algumas paredes ficaram rachadas”, acrescentou.

O porta-voz da agência indonésia de gestão de desastres, Berton Suar Pelita Panjaitan, informou à imprensa que “até o momento foram registradas duas mortes”, de um homem e uma mulher.

“Assim que os dados forem confirmados, anunciaremos oficialmente o número definitivo de vítimas e a extensão dos danos causados pelo terremoto aos edifícios”, acrescentou.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) alertou após o tremor para a possibilidade de ondas de tsunami “nas províncias de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi do Sul e Nusa Tenggara Ocidental”. O alerta foi posteriormente cancelado.

“Nós recomendamos fortemente às comunidades ao longo da costa norte de Flores e das áreas do sul, nas ilhas meridionais e em toda a região sul, que realizem uma autoevacuação imediata”, havia declarado Abdul Muhari, funcionário da agência nacional de desastres BNPB.

Deslocamentos

Habitantes da cidade de Maumere, na ilha de Flores, começaram a se deslocar para regiões mais elevadas, observou um correspondente da AFP. Foi possível ver o mar recuar na área, um fenômeno frequentemente observado antes de um possível tsunami.

Imagens exibidas pela televisão indonésia mostraram centenas de pessoas deixando áreas da regência de Nagekeo, além de prédios danificados.

A Indonésia e seus países vizinhos sofrem terremotos frequentes devido à localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica que se estende do Japão pelo Sudeste Asiático e ao longo da bacia do oceano Pacífico.

O tremor deste sábado ocorre poucos dias após outro terremoto de grande magnitude, de 7,4, ter atingido o oeste da Colômbia na segunda-feira (10), provocando pelo menos 287 mortes e extensos danos materiais.