Terremoto na Venezuela faz avião tremer no solo; veja vídeo

O vídeo foi gravado por um do passageiros no Aeroporto de Internacional Simón Bolívar, o principal do país

Passageiros sentem tremor de terremoto na Venezuela com o avião ainda no solo

Imagens feitas na quarta-feira (24) mostram um avião tremendo enquanto ainda estava em no solo em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela.

O vídeo foi gravado por um do passageiros no Aeroporto de Internacional Simón Bolívar, o principal do país, na cidade de Maiquetía, próximo a capital Caracas.

O número de mortos decorrente dos terremotos já está em 920, informou nesta sexta-feira (26) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

O estado de La Guaira, a área mais afetada pelos tremores, “está completamente militarizado”, acrescentou Rodríguez em um pronunciamento televisionado. A contagem anterior do governo apontava 589 mortos.

Os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que abalaram o norte da Venezuela na quarta-feira deixaram um cenário de devastação, com dezenas de prédios desabados — especialmente em La Guaira, cidade litorânea próxima a Caracas —, onde moradores criticam os esforços de resgate inadequados do governo.

Segundo balanço divulgado pelo ministro da Saúde da Venezuela, Carlos Alvarado, no fim da noite de quinta-feira (25), outras 4,3 mil pessoas ficaram feridas.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pediu em pronunciamento mais cedo que empresas disponibilizem equipamentos para as operações de busca na região, que foi classificada como “zona de desastre”.