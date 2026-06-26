Número de mortos após terremotos na Venezuela sobe para 920

O estado de La Guaira foi a área mais afetada pelos tremores

O número de mortos decorrente dos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 920, informou nesta sexta-feira (26) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

O estado de La Guaira, a área mais afetada pelos tremores, “está completamente militarizado”, acrescentou Rodríguez em um pronunciamento televisionado. A contagem anterior do governo apontava 589 mortos.

Os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que abalaram o norte da Venezuela na quarta-feira deixaram um cenário de devastação, com dezenas de prédios desabados — especialmente em La Guaira, cidade litorânea próxima a Caracas —, onde moradores criticam os esforços de resgate inadequados do governo.

Segundo balanço divulgado pelo ministro da Saúde da Venezuela, Carlos Alvarado, no fim da noite de quinta-feira (25), outras 4,3 mil pessoas ficaram feridas.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pediu em pronunciamento mais cedo que empresas disponibilizem equipamentos para as operações de busca na região, que foi classificada como “zona de desastre”.

Mobilização global

Diversas nações europeias e do mundo ofereceram ajuda para realizar buscas por desaparecidos na Venezuela.

Além da Suíça, que enviará cerca de 80 especialistas em resgate, e da Alemanha, que colocou à disposição aeronaves militares A400M para transporte de equipes e equipamentos, os Países Baixos mobilizaram uma missão de busca com socorristas, cães farejadores e um pacote de € 2 milhões.

O Brasil autorizou o envio de uma missão humanitária com equipes de busca e resgate, profissionais de saúde e insumos, enquanto a ONU coordena o deslocamento de dezenas de equipes internacionais de salvamento. Também anunciaram apoio os Estados Unidos, com US$ 150 milhões em ajuda e equipes de resposta, além de México, Colômbia, Espanha, França, Itália, Índia, Equador, El Salvador, Panamá e República Tcheca, que enviarão bombeiros, médicos, hospitais de campanha, cães de resgate, equipamentos e suprimentos.

Israel informou que avalia o envio de uma missão de assistência, e países como Arábia Saudita, China, Rússia, Cuba, Irã, Turquia e outros manifestaram solidariedade e ofereceram cooperação ao governo venezuelano.

Missão do Brasil

Uma aeronave KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), foi deslocada nesta sexta-feira (26) para o auxílio na missão humanitária na Venezuela.

Em nota, a FAB informou que a aeronave, do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa – Esquadrão Zeus foi com um grupo coordenado pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores.

“A missão contará com uma equipe de Busca e Resgate Urbano, nível pesado, reunindo profissionais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, militares dos corpos de bombeiros militares de Minas Gerais, São Paulo e do Paraná, além de especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações.”

Na quinta-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia informado sobre o envio da aeronave. Segundo ele, a missão humanitária vai auxiliar nas buscas por desaparecidos e conta com um total de 36 bombeiros, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e quatro técnicos da Anatel, responsáveis pelo rastreamento de sinais de celular na tentativa de localizar possíveis vítimas sob os escombros.

O KC-390 Millennium vai transportar 9 toneladas de equipamentos para auxiliar na busca e socorro às vítimas. Ainda segundo Lula, outro voo, previsto para sábado (27), levará equipamentos para a montagem de um hospital de campanha na Venezuela, incluindo 100 purificadores de água com painel solar e medicamentos.

*Com informações da AFP , Estadão Conteúdo e Agência Brasil