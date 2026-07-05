Tiroteio nos EUA deixa oito feridos, incluindo quatro crianças
Oito pessoas ficaram feridas em um tiroteio na noite deste sábado (4) em Nova York, Estados Unidos. Entre os feridos, quatro são crianças, como informa o Departamento de Polícia (NYPD). A arma do crime, uma pistola, foi apreendida pelos policiais.
De acordo com a polícia de Nova York, investigações preliminares apontam que as vítimas foram atingidas durante um churrasco de família, quando um homem chegou usando roupas pretas e uma máscara de sky.
O atirador disparou diversas vezes contra as vítimas e atingiu 4 crianças, com idades de 6, 7, 12 e 14 anos, além de outros 4 adultos. Segundo o NYDP, foram avisados do tiroteio por meio de uma ligação para o 911, por volta das 22h35 do horário local.
Segundo os policiais, as vítimas foram transportadas para hospitais da região, uma em estado grave e outras 7 com situação estável.
O tiroteio aconteceu durante o feriado de Independência dos Estados Unidos, em que o país comemora seus 250 anos de emancipação do domínio britânico.